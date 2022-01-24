24 Oca 2022 - 14:55- Ekonomi G: 24 Oca 2022 - 14:57

“İki katı fatura gelen esnaf, ısıtıcı bile yakmıyor”

CHP Kandıra İlçe Başkanı Gülay Eyisabuncular, İlçe Esnaf Komisyonu ile birlikte 30’u aşkın esnaf ve 25 evi ziyaret ederek faturaları inceledi. Eyisabuncular, “Aynı tüketimle iki katı fatura gelen çoğu esnaf ısıtıcılarını dahi çalıştırmıyor. Esnaf kara kışa mahkum edildi” dedi

Serkan Üldeş
Serkan Üldeş Tüm Haberleri
“İki katı fatura gelen esnaf, ısıtıcı bile yakmıyor” mask

CHP Kandıra İlçe Başkanı Gülay Eyisabuncular ve CHP Kandıra İlçe Esnaf Komisyonu, zam yağmuru ile kara kışa mahkum edilen, dükkanında ısıtıcı bile yakamayan esnafları ziyaret etti. Ziyaretlerin ardından Başkan Eyisabuncular, “30’dan fazla esnaf ve 25 eve ait geçtiğimiz ayın ve bu ayın elektrik faturalarını inceledik. Son elektrik zammı, soygun olup faturalara yansımış” diyerek esnafa iki katı gelen elektrik faturalarını sıraladı.

ESNAFA GELEN FATURALAR

Kahvehanenin faturası 567 TL iken 1.417 TL

Akşam açan köy kahvesinin 70 TL’yken 150 TL

Küçük kahvehanenin 412 TL’yken 670 TL

Pastanenin 940 TL iken 1.550 TL

Terzinin 268 TL öderken 567 TL

Erkek berberinin 162 TL iken 345 TL

Kadın kuaförünün 315 TL iken 589 TL

Tekel bayinin 800 TL’yken 1.654 TL

Ayakkabıcının 90 TL’yken 300 TL

Elektrikçinin 120 TL iken 268 TL

Bakkalın 350 TL iken 690 TL

Tütüncü dükkanının 220 TL iken 508 TL

Büyük bir marketin 2.400 TL iken 4.500 TL

Taksi durağının 40 TL’yken 80 TL olmuş.

“TÜKETİM KİLOVATI AYNI, FATURA İKİ KATI”

Eyisabuncular, “Bir başkasında 1020 TL’yken 1900 olmuş ve kilovat tüketimleri hep aynı. Kasaplar da çok zorlanıyor. Artan et fiyatları zaten işleri düşürmüşken elektrik zammı daha da zorluyor. Üstelik kış dolayısıyla dolaplar en düşük ayarda olmasına rağmen. Faturalar 900 TL’yken 2 bin 20 TL, 2 bin 100 TL’den 3 bin 200’e, 900 TL’yken bin 850’ye fırlamış. Ofis ve büro bazında küçük işyerlerinde de durum değişmiyor” dedi.

“ISITICIYI BİLE ÇALIŞTIRMIYOR”

Evlerde de durumun aynı olduğunu belirten Eyisabuncular, “Aynı kilovat tüketimleri olmasına rağmen faturalar çok yüksek. 300 TL’lik fatura 420 TL, 118 TL gelen 226 TL, 160 TL gelen 325 TL, 185 TL gelen 305 TL, 230 TL gelen 400 TL, 190 TL gelen 351 TL, 171 TL gelen 300 TL’ye yükselmiş. Kandıra’daki dükkanların çoğunda iç lambalar tasarruf niyetiyle kapatılmış durumda. Küçük bakkal ve marketler bazı ürünlerin dolaplarını kapatmayı, dolayısıyla ürün çeşidini azaltmayı düşünüyor. Ve en kötüsü çoğu esnaf ısıtıcılarını çalıştırmıyor. Esnaf kara kışa mahkum edildi” açıklamalarında bulundu.
# chp, Kadın
# CUMHURİYET HALK PARTİSİ İLE İLİŞKİLİ:
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24 Oca 2022 - 14:55 - Ekonomi

Muhabir  Serkan Üldeş

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