24 Oca 2022 - 14:56- Gündem G: 24 Oca 2022 - 14:58

“Çözüm, gerçek milli para” 

BTP Başiskele İlçe Başkanlığı tarafından önceki akşam partiye yeni üye olanlar için program düzenlendi. İlçe Başkanı Şaban Örçen, “Enflasyonu düşürmenin elbette ki yolu var: Gerçek Milli Para” dedi   

“Çözüm, gerçek milli para”  mask

BTP  Başiskele’de önceki akşam Cafe 2000’de yapılan üye katılım programına yoğun bir ilgi gösterildi. Programa BTP Kocaeli İl Başkanı Muharrem Can, Trabzon’da cenazesinden dolayı katılamazken BTP İzmit İlçe Başkanı Cahit Barutçu, BTP Başiskele İlçe Başkanı Şaban Örçen ve yeni üyeler katıldı. Yeni üyelere rozetlerini BTP Başiskele İlçe Başkanı Şaban Örçen taktı. Merhum Prof. Dr. Haydar Baş’ı anlatan sinevizyon gösterisinden sonra BTP Başiskele İlçe Başkanı Şaban Örçen, ekonomik krize değindi.  

“SİSTEM DEĞİŞMELİ” 

Örçen, “İşyerlerine yapılan elektrik zammı 2018'den bu yana yüzde 774.6'ya ulaştı. Maliyet unsurları fahiş bir şekilde artmaya devam ederken enflasyonu hangi matematikle düşürmeyi planlıyorlar? Enflasyonu düşürmenin elbette ki yolu var: Gerçek Milli Para, sıfır faizli kredilerle üreticinin desteklenmesi, yerli hammadde, yerli enerji, yerli petrol ve mazot, vergilerin hafifletilmesi, dolaylı vergilerin kaldırılması vs. Ama bunların yapılabilmesi için BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş'ın dediği gibi "Sistem değişmesi lazım, Milli Ekonomi Modeli'nin uygulanması lazım” dedi. Örçen, hedeflerinin bir ay içinde 500 yeni üye yapmak olduğunu da vurguladı.
# Başiskele

24 Oca 2022 - 14:56 - Gündem

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