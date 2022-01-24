“Çözüm, gerçek milli para” 

BTP Başiskele’de önceki akşam Cafe 2000’de yapılan üye katılım programına yoğun bir ilgi gösterildi. Programa BTP Kocaeli İl Başkanı Muharrem Can, Trabzon’da cenazesinden dolayı katılamazken BTP İzmit İlçe Başkanı Cahit Barutçu, BTP Başiskele İlçe Başkanı Şaban Örçen ve yeni üyeler katıldı. Yeni üyelere rozetlerini BTP Başiskele İlçe Başkanı Şaban Örçen taktı. Merhum Prof. Dr. Haydar Baş’ı anlatan sinevizyon gösterisinden sonra BTP Başiskele İlçe Başkanı Şaban Örçen, ekonomik krize değindi.
“SİSTEM DEĞİŞMELİ”
Örçen, “İşyerlerine yapılan elektrik zammı 2018'den bu yana yüzde 774.6'ya ulaştı. Maliyet unsurları fahiş bir şekilde artmaya devam ederken enflasyonu hangi matematikle düşürmeyi planlıyorlar? Enflasyonu düşürmenin elbette ki yolu var: Gerçek Milli Para, sıfır faizli kredilerle üreticinin desteklenmesi, yerli hammadde, yerli enerji, yerli petrol ve mazot, vergilerin hafifletilmesi, dolaylı vergilerin kaldırılması vs. Ama bunların yapılabilmesi için BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş'ın dediği gibi "Sistem değişmesi lazım, Milli Ekonomi Modeli'nin uygulanması lazım” dedi. Örçen, hedeflerinin bir ay içinde 500 yeni üye yapmak olduğunu da vurguladı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.