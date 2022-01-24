Edinilen bilgiye göre, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele ekipleri, İzmit D-100 Karayolu üzerinde bir tırı durdurdu. Tırın kasasında yapılan aramada 2 milyon 420 bin adet makaron ele geçirildi. Olaya ilişkin bir kişi gözaltına alındı.
24 Oca 2022 - 14:59- Asayiş Güncelleme: 24 Oca 2022 - 15:00
2 milyon 420 bin kaçak makaron ele geçirildi
Kocaeli'nin İzmit ilçesi D-100 Karayolu üzerinde durdurulan tırda yapılan aramalarda, 2 milyon 420 bin adet gümrük kaçağı makaron ele geçirildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.