24 Oca 2022 - 14:59- Asayiş G: 24 Oca 2022 - 15:00

2 milyon 420 bin kaçak makaron ele geçirildi

Kocaeli'nin İzmit ilçesi D-100 Karayolu üzerinde durdurulan tırda yapılan aramalarda, 2 milyon 420 bin adet gümrük kaçağı makaron ele geçirildi.
2 milyon 420 bin kaçak makaron ele geçirildi mask

Edinilen bilgiye göre, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele ekipleri, İzmit D-100 Karayolu üzerinde bir tırı durdurdu. Tırın kasasında yapılan aramada 2 milyon 420 bin adet makaron ele geçirildi. Olaya ilişkin bir kişi gözaltına alındı.

24 Oca 2022 - 14:59 - Asayiş

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