2 milyon 420 bin kaçak makaron ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele ekipleri, İzmit D-100 Karayolu üzerinde bir tırı durdurdu. Tırın kasasında yapılan aramada 2 milyon 420 bin adet makaron ele geçirildi. Olaya ilişkin bir kişi gözaltına alındı.