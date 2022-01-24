Kocaelispor’da Mehmet Altıparmak dönemi!

Kocaelispor’da Mustafa Reşit Akçay’ın istifasının ardından yeni teknik direktörün kim olacağı merak konusuydu. Yeşil siyahlılarda yönetim kurulu ilk toplantının ardından 9 teknik direktör belirledi, ikinci toplantıda da aday sayısı 3’e düştü. Bu isimlerden birisi olan Mehmet Altıparmak ile gün içinde İstanbul’da görüşüldü.

1.5 YILLIK İMZA

Görüşmede Başkan Engin Koyun’un yanı sıra Teknik Asbaşkan Mehmet Yaşar ve yöneticilerden Faruk Mamik de yer aldı. Sabah saatlerinde başlayan toplantı saat 14.30’da sona erdi ve taraflar el sıkıştı. Kulüpten de Altıparmak ilgili resmi duyuru yapıldı ve açıklamada “Kulübümüz teknik direktör Mehmet Altıparmak ile 1.5 yıllık anlaşmaya varmıştır. Camiamıza hayırlı olsun” ifadelerine yer verildi.