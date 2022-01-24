Kocaelispor’da Mehmet Altıparmak dönemi!

Kocaelispor’da Mustafa Reşit Akçay’ın istifasının ardından yeni teknik direktörün kim olacağı merak konusuydu. Yeşil siyahlılarda yönetim kurulu ilk toplantının ardından 9 teknik direktör belirledi, ikinci toplantıda da aday sayısı 3’e düştü. Bu isimlerden birisi olan Mehmet Altıparmak ile gün içinde İstanbul’da görüşüldü.
1.5 YILLIK İMZA
Görüşmede Başkan Engin Koyun’un yanı sıra Teknik Asbaşkan Mehmet Yaşar ve yöneticilerden Faruk Mamik de yer aldı. Sabah saatlerinde başlayan toplantı saat 14.30’da sona erdi ve taraflar el sıkıştı. Kulüpten de Altıparmak ilgili resmi duyuru yapıldı ve açıklamada “Kulübümüz teknik direktör Mehmet Altıparmak ile 1.5 yıllık anlaşmaya varmıştır. Camiamıza hayırlı olsun” ifadelerine yer verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.