Kocaeli Trendyol Express çalışanları iş bıraktı!

Trendyol Group firmasının dağıtım ayağı olan Trendyol Express çalışanları şirketin yüzde 11’lik zam teklifini protesto etmek amacıyla şirketin İstanbul Maslak’ta bulunan genel merkezinin önünde toplandı. Eskort halinde gelen araçlar, kornolar eşliğinde yapılan teklifi protesto etti. İşçiler açıklanan resmi enflasyonun yüzde 30’u aştığı, asgari ücrete yüzde 50 zam geldiği koşullarda, şirketin yüzde 11’lik zam teklifini kabul etmediklerini belirtti.

KOCAELİ ŞUBESİ TOPLANTIYA ÇAĞIRDI

İstanbul’da başlayan protesto Kocaeli’ye de sıçradı. Kocaeli’de çalışan yaklaşık 50 işçi araçlarla Interteks Uluslararası Fuar Alanı’nda bir araya geldi. Durumu protesto etmek ve İstanbul’daki protestolara destek vermek amacıyla toplanan çalışanlar yarından itibaren iş bırakacaklarını açıkladı. Çalışanlar, Kocaeli şubesinin toplantıya çağırdıkları belirterek açıklamayı ertelerken araçlarla konvoy halinde Fuar Alanı’ndan çıkarak kornolarla durumu protesto etti.

“TÜM OLUMSUZLUKLARA RAĞMEN SÜRDÜRMEYE ÇALIŞIYOR”

Bir diğer yandan çalışanlar “Trendyol Express dağıtıcıları adil ücretlendirme istiyor” başlıklı ortak açıklama yayınladı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi; “Türkiye'nin en önde gelen internet pazarlama ağı Trendyol Express'te yıllardır tüm hava koşullarında yağmur çamur demeden, kar ve tipiye aldırış etmeden, trafikteki zorluklara rağmen, ailelerimize bile zaman ayırmadan 7/24 tüketicilere ürünlerini ulaştırıyoruz. Bu görevimizi yaparken bazı arkadaşlarımız iş kazalarında ölüyor veya yaralanıyor. Kendi hayatlarından ödün veren tüm Trendyol Express kargo dağıtıcıları tüm olumsuz çalışma koşullarına rağmen görevlerini sürdürmeye çalışıyor.

“YENİDEN DÜZENLENMESİNİ TALEP EDİYORUZ”

Çalışanlar ailelerini geçindirebilmek için canı pahasına tüm olumsuzlukları göze alırken Trendyol son yaptığı kargo taşımacılığı ücret artışlarında adil olmayan bir ücretlendirmeye gitmiştir. Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik zorluklar nedeniyle halkımız da güçlükle yaşamlarını sürdürürken Trendyol ise her yıl rekor büyüme rakamlarına ulaşıyor. TÜİK tarafından açıklanan enflasyon yüzde 36, asgari ücrete yüzde 50 zam, MTV harçlarına yüzde 25, Bağkur primine yüzde 50, vergi ve harçlar yüzde 36, yakıtta da 2 katı aşan artışlara rağmen Trendyol express dağıtıcılarına yüzde 11 zam layık görmüştür. Büyümesine en büyük katkıyı sağlayan Trendyol Express dağıtıcılarına ilan edilen yüzde 11'lik zammın ülkedeki mevcut koşullara göre yeniden düzenlenmesini talep ediyoruz. En yakın zamanda Trendyol'un bu talebimize karşılık vermesini bekliyoruz.”