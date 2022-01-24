Musa Nizam, Bolu maçında zor!

Kocaelispor’da takım kaptanı Musa Nizam, Samsunspor maçında sakatlanmış ve oyuna devam edememişti. Böylece Manisa maçının ardından Musa bu sezon ikinci kez sakatlandı. Bu kez sağ ayak üst adalesinden sakatlanan futbolcunun kamp süresince yoğun tedavi edilip 7 Şubat’taki Boluspor maçına yetiştirilmesi hedefleniyor.

DIOGO DA YOK

Öte yandan Samsunspor maçında Tomane’yi gole giderken düşüren Diogo, Bolu maçında takımdaki yerini alamayacak. Samsunspor maçında omzundan sakatlanan Mehmet Taş’ta ise ciddi bir sorun yok. Futbolcunun kampın ilk günlerini düz koşu geçtikten sonra takımla çalışmalara katılması bekleniyor.