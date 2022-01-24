Musa Nizam, Bolu maçında zor!

Kocaelispor’da takım kaptanı Musa Nizam, Samsunspor maçında sakatlanmış ve oyuna devam edememişti. Böylece Manisa maçının ardından Musa bu sezon ikinci kez sakatlandı. Bu kez sağ ayak üst adalesinden sakatlanan futbolcunun kamp süresince yoğun tedavi edilip 7 Şubat’taki Boluspor maçına yetiştirilmesi hedefleniyor.
DIOGO DA YOK
Öte yandan Samsunspor maçında Tomane’yi gole giderken düşüren Diogo, Bolu maçında takımdaki yerini alamayacak. Samsunspor maçında omzundan sakatlanan Mehmet Taş’ta ise ciddi bir sorun yok. Futbolcunun kampın ilk günlerini düz koşu geçtikten sonra takımla çalışmalara katılması bekleniyor.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.