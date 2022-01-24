Sivas Belediyespor, Denizalp’i gündemine aldı

Kocaelispor’un hem efendiliği ile hem de yeteneği ile parmakla gösterilen futbolcularından Denizalp Özdemir, 2. Lig Kırmızı Grup’ta yer alan, Yusuf Tokuş’un teknik direktörlüğe gelmesinin ardından 2’de 2 yaparak bir anda üçüncü sırada kendisine yer bulan Sivas Belediyespor’un gündeminde yer alıyor.
ATİLA VE KEREM CAN VAR
Genç ve başarılı teknik direktör Yusuf Tokuş’un sol bek ve sol kanatta forma giyebilen, alt yapıda da 8 numara pozisyonunda mücadele eden çok yönlü futbolcu ile ilgilendiği öğrenildi. Gençlerbirliği’nden sol bek Kerem Can Akyüz’ün transfer edilmesinin ardından Denizalp’in kiralanacağı düşünülüyor. Kocaelispor ile bu sezon 5 yıllık profesyonel sözleşmeye imza atan 2003 doğumlu futbolcu yeşil siyahlı forma ile 2 Türkiye Kupası maçında toplam 102 dakika süre aldı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.