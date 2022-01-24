24 Oca 2022 - 15:21- Spor G: 24 Oca 2022 - 15:22

Sivas Belediyespor, Denizalp’i gündemine aldı
Sivas Belediyespor, Denizalp’i gündemine aldı mask
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Kocaelispor’un hem efendiliği ile hem de yeteneği ile parmakla gösterilen futbolcularından Denizalp Özdemir, 2. Lig Kırmızı Grup’ta yer alan, Yusuf Tokuş’un teknik direktörlüğe gelmesinin ardından 2’de 2 yaparak bir anda üçüncü sırada kendisine yer bulan Sivas Belediyespor’un gündeminde yer alıyor.

ATİLA VE KEREM CAN VAR

Genç ve başarılı teknik direktör Yusuf Tokuş’un sol bek ve sol kanatta forma giyebilen, alt yapıda da 8 numara pozisyonunda mücadele eden çok yönlü futbolcu ile ilgilendiği öğrenildi. Gençlerbirliği’nden sol bek Kerem Can Akyüz’ün transfer edilmesinin ardından Denizalp’in kiralanacağı düşünülüyor. Kocaelispor ile bu sezon 5 yıllık profesyonel sözleşmeye imza atan 2003 doğumlu futbolcu yeşil siyahlı forma ile 2 Türkiye Kupası maçında toplam 102 dakika süre aldı.

 
# Kocaelispor

24 Oca 2022 - 15:21 - Spor

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