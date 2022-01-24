Spor devi Darıca’ya sponsor

TFF 3. Lig 2 Grupta mücadele eden Kocaeli temsilcisi Darıca Gençlerbirliği’nin yeni kol sponsoru, Türkiye’nin önde gelen ve bir çok ünlü futbolcunun da tercih ettiği krampon markası YKG Spor oldu. Kulüp binasında gerçekleşen törende, kulüp başkanı Arif Gülen ve YKG Spor sahibi Yusuf Kaan Gökçen 1 yıllık sponsorluk anlaşması için imza attı.