24 Oca 2022 - 16:08- Spor G: 24 Oca 2022 - 16:10

Mahsur kalan engelli sporcular KYK Yurdu’nda
Mahsur kalan engelli sporcular KYK Yurdu’nda mask

Yoğun kar yağışı sebebiyle D-100 Karayolu Bolu Dağı mevkii trafiğe kapanınca İstanbul’da oynadıkları maçtan dönen bedensel engelli sporcular mahsur kaldı. Bedensel engelli sporcuların imdadına ise Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koştu. Bedensel engelli sporcular yurda yerleştirildi. Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı, Aliya İzzetbegoviç Yüksek öğretim yurdunu açarak mahsur kalan öğrencilerin yerleştirilmesini sağladı.

 

24 Oca 2022 - 16:08 - Spor

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