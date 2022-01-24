24 Oca 2022 - 16:09- Spor G: 24 Oca 2022 - 16:10

Altıparmak’la kamp başlıyor
Altıparmak’la kamp başlıyor mask

Kocaelispor’da 17 günlük arada yapacağı kamp bugün başlıyor. Samsunspor maçının ardından 3 gün izin alan yeşil siyahlılar Antalya Titanic Otel’de toplanacak ve 10 günlük kampta 1 hazırlık maçı yapılacak. Bu kamp, Gökdeniz’in Antalyaspor’a bonservisinden değil, yönetimin kaynakları ile karşılanacak. Gökdeniz’in bonusu ise önümüzdeki sezon değerlendirilecek. Kocaelispor, yeni teknik direktörü Mehmet Altıparmak ile gerçekleştireceği kamp sonrası ilk maçını 7 Şubat Pazartesi akşamı Kocaeli Stadı’nda oynayacak ve karşılaşma saat 20.00’de başlayacak.
# Kocaelispor

24 Oca 2022 - 16:09 - Spor

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