24 Oca 2022 - 16:12- Gündem G: 24 Oca 2022 - 16:14

İtfaiye Dairesi Başkanlığı’na İslamoğlu getirildi

Büyükşehir İtfaiyesi Daire Başkanlığı görevine aynı kurumda şube müdürü olarak görev yapmakta olan Ömer İslamoğlu getirildi
İtfaiye Dairesi Başkanlığı’na İslamoğlu getirildi mask

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’nda uzun yıllar görev yaptıktan sonra emekliye ayrılan Doğan Kara’nın yerine Ömer İslamoğlu getirildi. 2011 yılında Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı AFKOM Şube Müdürlüğü Gönüllü İtfaiyeciler Birim Sorumlusu olarak göreve başlayan İslamoğlu, 2012-2019 yılları arasında İtfaiye Dairesi Başkanlığı Afet Koordinasyon Merkezi Şube Müdürü olarak görev yaptı. İslamoğlu, 2019 yılından bu yana İtfaiye Dairesi Başkanlığı Önleme Ve Eğitim Şube Müdürü olarak çalışmaktaydı. Ömer İslamoğlu, evli ve bir çocuk babası.
# eğitim, çocuk, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi

24 Oca 2022 - 16:12 - Gündem

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(2)
02

Körfez - İmamlıktan daire başkanlığına yakışır itfaiye emin ellerde demek yoldan geçen biride daire başkanlığı yapabilir.Böylesine önemli bir kurumda

Yanıtla . 5Beğen . 1Beğenme 24 Ocak 17:08
01

Can - Cami imamıyken itfaiye daire başkanlığı gerçekten ilginç

Yanıtla . 5Beğen . 1Beğenme 24 Ocak 16:17

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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