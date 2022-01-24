Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş gündemdeki konularla ilgili dikkat çekici açıklamalar yapmaya devam ediyor. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan BTP lideri, İran’dan Türkiye’ye doğalgaz akışındaki kesintiden dolayı özellikle sanayide yaşanan krize değindi. Baş, “İran sadece 10 gün gazı kestiğinden ötürü, Tüm Türkiye’deki OSB’lere 3 gün boyunca elektrik ve doğalgaz verilemeyecek. Ulusal üretimimiz duracak! Dünya bizi kıskanırken mumları hazır edin” paylaşımı yaptı.

“Ama yol yaptılar..!”

İstanbul – Ankara ulaşımının yoğun kar yağışı nedeniyle kapanması da BTP liderinin gündemindeydi.

Hüseyin Baş yaptığı paylaşımda, “İstanbul-Ankara yolu kapandı. Yani Türkiye’nin en büyük iki şehrinin ulaşımı kesildi. Ama yol yaptılar (!)” ifadelerini kullandı.

“Kütahya Şeker Fabrikası nasıl satıldı?”

BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş Türkiye’nin özelleştirme yoluyla elinden çıkarılan milli servetlerine de dikkat çekmeye devam ediyor.

BTP liderinin paylaştığı son bilgi Kütahya Şeker Fabrikasının satışıyla ilgili oldu.

Hüseyin Baş şu bu satışla ilgili şu notu paylaştı;

“Kütahya Şeker Fabrikası 2004 yılında, yıllık 11 milyon ₺ kârı, 200 milyon $ değeri olmasına karşın 23,8 milyon $’a Kiler/Torunlar ortaklığına satıldı. Lojmanların bulunduğu 113 dönüm arazi fabrikaya ait olmadığı halde fabrika ile verildi. Geri Alacağız!”