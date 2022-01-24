Karamürsel 16. Jandarma Trafik Komutanlığı’ndan 90 öğrenciye trafik eğitimi

Karamürsel İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı 16. Jandarma Trafik Komutanlığı tarafından ilçeye bağlı Yalakdere Ortaokulu’nda Trafik Eğitimi düzenlendi. Karamürsel Kaymakamı Osman Aslan Canbaba, Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, Karamürsel İlçe Jandarma Komutanı Burhan Demir, Karamürsel İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çakır’ın da yer aldığı programda, 90 öğrenciye trafik eğitimi verildi.
TRAFİK EĞİTİM SETİ HEDİYE EDİLDİ
Öğrencilerde trafik bilinci oluşturmak amacıyla düzenlenen eğitimde; temel trafik kuralları anlatıldı. 16. Jandarma Trafik Komutanlığı’na bağlı ekipler çocuklara; karşıdan karşıya güvenli geçiş, yaya geçidi, alt ve üst geçitlerin kullanılması, gece trafikte yayaların güvenli seyretmesi, temel trafik işaret ve levhaları, otobüs ve okul servislerine binme ve inme kuralları hakkında detaylı bilgiler verdi. Öğrencilerin ilgiyle takip ettiği program sonunda, Trafik Eğitim seti (TRAFİKO) hediye edildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.