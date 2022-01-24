Kocaeli otogarının zorlu gecesi

Kocaeli’yi çevre illere bağlayan karayollarında etkili olan şiddetli rüzgâr ve tipi nedeniyle sürücülerin zor anlar yaşadığı D-100 karayolu Bolu Dağı güzergahının İstanbul ve Ankara yönleri tüm araçların geçişine kapatıldı. Olumsuz hava şartları nedeniyle tüm otobüs seferleri iptal edildi. Seferleri iptal olan yolcular Kocaeli Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yoğunluk oluşturdu. Karayolları, Twitter hesabından yaptığı açıklamada “İstanbul Ankara TEM ve Devlet Yolu, Gerede Düzce arası kesim yoğun kar yağışı nedeniyle, güvenli trafik akışı sağlanana kadar, tüm araç geçişlerine kapatılmıştır. Ekiplerimiz çalışmaya devam etmektedir. Yol güvenli hale gelince tekrar trafiğe açılacaktır” açıklaması yaptı. Gece boyu devam eden çalışmalar sonrası yollar bu sabah itibari ile açıldı. Yolların açılmasıyla birlikte otobüs seferleri gerçekleşti.

“YASAK KALDIRMADAN ARAÇ GÖNDERMEK SUÇTUR”

Otogar Dernek Başkanı Halil Baylam dün akşam saatlerinde yaşananları gazetemize anlattı. Böyle bir durumun ilk defa başlarına geldiğini belirten Baylam, “İlk defa başımıza geldi normal eğer sene seferler devam ederdi. Yağışların sabaha kadar devam etmesi bütün seferleri olumsuz etkiledi. Çok şükür sabah saatlerinde yollar açıldı. Allah ölüm kaza vermesin. Sabaha kadar takip ettik. Trafik polisleri ile iletişim halindeydik. Onlar da emir bekliyordu. Yollar açılmadan araçları göndermek suç işlemek olur. Sabah yollar açıldı araçlar gitti. Kazasız belasız gitsinler” dedi.

“SEFERLER YÜZDE YÜZ DOLUYDU”

Uçak seferlerini iptal olması nedeni ile otobüslerde doluluk oranının yüzde yüz olduğunu belirten Baylam, “Arabaların hepsi doluydu. Yüzde yüzü doluk vardı. Zaten Sabiha Gökçen Havalimanında dün 32 uçak iptal oldu. Önceki gün yine iptal olan uçak seferleri vardı. Seferler iptal olunca bileti bulan hemen otobüslere yüklendi. Tahmin ediyorum bu saatte sonra yolları etkileyecek kadar kar yağmaz diye tahmin ediyorum” dedi.

“ZARAR VAR AMA KAZA OLMADI”

Seferlerin iptal olması nedeni ile araçların zarar ettiğini ifade eden Halil Baylam, “Arabalar seferini muntazam şekilde dolu yaparsa zarar etmez. Arabanın burada yatması gelirleri etkiliyor. Zarar var ama çok şükür kaza bela olmadı öyle teselli ediyoruz kendimizi. Nice insanlar kazalarda hayatını kaybediyor. Temennimiz olmaması” ifadelerini kullandı.

“YOLCULAR BİZE TEPKİ GÖSETERDİ”

Otogar Derneği Sekreteri, yazıhane işletmecisi Sürmeli Çavuşlu, “Bütün peronlar dolduydu. Arka taraflar da dahil olmak üzere yer yoktu. Akşam 21.00’da gelen arabalar sabah 08.00’da yola çıkabildi. Yolculardan yana biraz sıkıntı yaşadık. Yasağı biz yapmamamıza rağmen yolcular bize tepki gösterdi. Sıkıntı çıkaranlar oldu. Cenazesi olan yolcular vardı. Gergin bir gece yaşadılar. Bütün bilet iade imkanlarını sunamıza rağmen kabul etmeyip yola çıkmak için ısrar edenler oldu” dedi.

“ISITMA İYİDİ”

Yollarda sıkıntıların zaman zaman yaşanmaya devam ettiğini belirten Çavuşlu, “Dün akşam 18 de yola çıkan araba Bolu’da sabah 8 de hareket edebildi. Yasağın tepkisini yolcular bize gösterdi. Akşam çok sıkıntılı saatler geçirdik. Tüm araç sefer saatlerinde rotorlar oldu. İptal olan araçlar var. Dün gece burada kalmak zorunda kalan yolcular ve çalışanlar oldu. Dışarıda yağış olmasına rağmen terminalin sıcaklığı yerindeydi. İnsanlar üşümedi” şeklinde konuştu.