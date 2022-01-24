Evine giren hırsızı öldürmüştü, tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi

Vatandaşın Merak Ettiğ - Yargının kararlarına elbette saygı gösterilmesi gerekmektedir. Ama merak konusu olan ve açıklanması beklenen asıl soru şu, insanlar evlerine kapılarının camlarının kırilarak eşkiyaca girilmesi durumunda ne gibi korunma yöntemleri uygulaması gerekmektedir. Eve giren ve niyetinin ne olduğu belli olmayan bir şahısla veya şahıslarla ansızın karşılaştığında ne gibi bir tepki vermesi gerekmektedir. Ailesini ve çocuklarını hangi şekilde koruması gerekmektedir.