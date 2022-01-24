Evine giren hırsızı öldürmüştü, tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi

Olay, 14 Ocak sabahı Gölcük ilçesi Yeni Mahalle’deki bir apartmanın giriş katında meydana geldi. Tersane işçisi Osman Karatoprak, eve hırsızlık amacıyla gelen Murat Yarar’ı yaşanan arbede sırasında bıçakladı. Evden çıkıp kaçmaya çalışan Yarar, yaklaşık 100 metre sonra yere yığıldı. İhbar üzerine gelen sağlık ekibi tarafından hastaneye kaldırılan Murat Yarar yaşamını yitirdi. Yarar’ın hırsızlık suçundan sabıkasının olduğu belirlenirken, Osman Karatoprak ise tutuklandı.
Osman Karatoprak’ın avukatı Osman Özgeliş, Gölcük Sulh Ceza Hakimliği’nce ‘Kasten adam öldürme’ suçu nedeniyle verilen tutuklama kararına itiraz etti. Avukat Özgeliş, müvekkili Osman Karatoprak’ın haksız saldırıyı engelleme, kendisini koruma içgüdüsü ve savunma maksadıyla hareket ettiğini, meşru savunma ve zorunluluk hali ile sınırın aşılması müesseselerinin de göz önüne alınarak tutuksuz yargılanması gerektiğine ilişkin itirazı Gölcük Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesi’ne sundu. Mahkeme, Karatoprak’ın tutukluluğuna yapılan itirazı reddetti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
I.m. - Ben anlamıyorum. Daha bu hafta komşusunun 16 yaşındaki kızına tecavüz eden adamı, kızın intihar notuna ve tırnaklarından çıkan DNA'ya rağmen serbest bıraktılar.
Evine giren hırsıza karşı öz savunma yapan birisini nasıl tutuklarlar?
Vatandaşın Merak Ettiğ - Yargının kararlarına elbette saygı gösterilmesi gerekmektedir. Ama merak konusu olan ve açıklanması beklenen asıl soru şu, insanlar evlerine kapılarının camlarının kırilarak eşkiyaca girilmesi durumunda ne gibi korunma yöntemleri uygulaması gerekmektedir. Eve giren ve niyetinin ne olduğu belli olmayan bir şahısla veya şahıslarla ansızın karşılaştığında ne gibi bir tepki vermesi gerekmektedir. Ailesini ve çocuklarını hangi şekilde koruması gerekmektedir.
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.