24 Oca 2022 - 16:29- Gündem G: 24 Oca 2022 - 16:31

Başiskele’de karla mücadele ekiplerinden hayati müdahale  

Başiskele Belediyesi, ilçede hafta sonu yoğun yaşanan kar yağışı dolayısıyla vatandaşların mağdur olmaması için büyük bir özveriyle çalışırken hayati bir müdahalede de bulundu.  

Başiskele’de karla mücadele ekiplerinden hayati müdahale   mask

Başiskele Belediyesi Karla Mücadele ekipleri, ilçenin 37 mahallesinde yol açma ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürürken Servetiye Karşı Mahallesi Düzlük Mevkii'ndeki bir koah hastasına ulaşmaya çalışan ambulansa yardım etti. 75 yaşında koah hastası olan ve oksijen tüpü biten İbrahim Atan’a müdahaleye giden ambulansın yolunu iş makinalarıyla süratle açan karla mücadele ekipleri, sağlık ekiplerinin nefes almakta zorluk çeken İbrahim amcaya ulaşmasını sağlayarak hayati müdahalede bulundu.

 

Ambulans ile hastaneye ulaştırılan hastanın yakınları Başiskele Belediye Başkanı M. Yasin Özlü’ye ve ekibine teşekkür ederek hayır dualarında bulundular. 
# Başiskele, sağlık
# BAŞİSKELE BELEDİYESİ İLE İLİŞKİLİ:
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24 Oca 2022 - 16:29 - Gündem

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