Başiskele’de karla mücadele ekiplerinden hayati müdahale  

Başiskele Belediyesi Karla Mücadele ekipleri, ilçenin 37 mahallesinde yol açma ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürürken Servetiye Karşı Mahallesi Düzlük Mevkii'ndeki bir koah hastasına ulaşmaya çalışan ambulansa yardım etti. 75 yaşında koah hastası olan ve oksijen tüpü biten İbrahim Atan’a müdahaleye giden ambulansın yolunu iş makinalarıyla süratle açan karla mücadele ekipleri, sağlık ekiplerinin nefes almakta zorluk çeken İbrahim amcaya ulaşmasını sağlayarak hayati müdahalede bulundu.

Ambulans ile hastaneye ulaştırılan hastanın yakınları Başiskele Belediye Başkanı M. Yasin Özlü’ye ve ekibine teşekkür ederek hayır dualarında bulundular.