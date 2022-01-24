24 Oca 2022 - 17:54- Gündem G: 24 Oca 2022 - 19:14

Kocaeli-İstanbul istikametine kar engeli

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, araçların ikinci bir duyuruya kadar İstanbul'a gidemeyeceğini bildirdi.
Kocaeli-İstanbul istikametine kar engeli mask

Kocaeli ve İstanbul'da birkaç gündür yer yer etkili olan kar yağışı İstanbul-Kocaeli istikametini kapattı. Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Twitter üzerinde yaptığı açıklamada Kocaeli'deki araçların yoğun kar yağışı sebebiyle ikinci bir duyuruya kadar İstanbul istikametine gidemeyeceğini duyurdu.

24 Oca 2022 - 17:54 - Gündem

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