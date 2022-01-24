24 Oca 2022 - 17:59- Gündem G: 24 Oca 2022 - 18:00

Başiskele’de yayaların da yol güvenliği önemseniyor

Başiskele’de hafta sonu yaşanan yoğun kar yağışında yoğun bir tempoda çalışan Başiskele Belediyesi ekipleri, karla mücadele çalışmalarını bugün de sürdürdü.

Başiskele’de yayaların da yol güvenliği önemseniyor mask

Hafta sonu aralıksız yağan kar yağışı sonrası ana arterler başta olmak üzere yoğun kullanılan caddelerde dur durak bilmeksizin kar temizleme ve tuzlama çalışmaları gerçekleştiren Başiskele Belediyesi Karla Mücadele Ekipleri, bugün günün erken saatlerinden itibaren ara sokaklarda, cami giriş ve çıkışları, kamu kurum ve kuruluşları önlerinde, kaldırımlarda, yaya üst geçitlerinde ve vatandaşların yoğun olarak kullandığı sosyal alanlarda kar küreme ve tuzlama çalışmaları yaptılar.

Mobil ekiplerce yapılan çalışmalarla yayaların buzlanmadan kaynaklı kazalar yaşamasının önüne geçildi.
# Başiskele
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24 Oca 2022 - 17:59 - Gündem

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