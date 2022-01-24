24 Oca 2022 - 18:01- Gündem G: 24 Oca 2022 - 18:02

Tarihi tahta baskı sanatının renkleri çocukların elleriyle şekillendi

Gölcük Belediyesi tarafından öğrencilerin yarıyıl tatillerini faydalı geçirmeleri amacıyla düzenlenen “Ders Zili Gölcük’te Sanat İçin Çalıyor” etkinlikleri ile tarihi Tokat Tahta Baskı Sanatı Atölyesi ile başladı.

Tarihi tahta baskı sanatının renkleri çocukların elleriyle şekillendi mask

Öğrencilerin 2021-2022 eğitim-öğretim yılının ilk tatil dönemini faydalı bir şekilde geçirmelerini sağlayacak “Ders Zili Gölcük’te Sanat İçin Çalıyor” etkinlikleri, 24 Ocak Pazartesi günü Gölcük Belediyesi Sanat Galerisi’nde başladı. 10-16 yaş gurubu öğrencilere yönelik etkinliklerde ilk olarak 600 yıllık geçmişi olan Tokat Tahta Baskı atölyesi düzenlendi. Geleneksel el sanatlarının gelecek kuşaklara taşınması amacıyla da düzenlenen etkinliğe katılan öğrenciler; El Sanatlar Eğitmeni Esin Yazıcı’dan tahta baskı bilgiler alarak öğrendiklerini uygulamalı olarak pekiştirdiler.

TARİHİ SANAT ÖĞRENCİLERİN ELLERİNDE GELECEK KUŞAKLARA TAŞINDI

Sabah saatlerinde atölyeye gelen öğrenciler, tahta kalıplara oyulan desenleri; geleneksel yöntemlerle üretilen kök boyalarla renklendirerek ellerindeki kumaşlara baskı yaptılar. Zaman zaman velilerinin de eşlik ettikleri atölyede öğrenciler, yaptıkları baskıları yine kök boyalarla renklendirerek birbirinden güzel desenlerle süslenmiş kumaş parçaları ortaya çıkardılar.

ÖĞRENCİLER 7 GÜN BOYUNCA SANATLA YOĞRULACAK

Öğrencilere yönelik düzenlenen ve 7 gün sürecek “Ders Zili Gölcük’te Sanat İçin Çalıyor” etkinlikler; birbirinden eğlenceli ve öğretici atölyelerle devam edecek. Etkinlikler kapsamında 25 Ocak günü “Dokuma”, 31 Ocak-1 Şubat tarihlerinde “Geleneksel Yöntemlerle Çini Boyama” ve “Şişe Çökertme Boyaması”, 2 Şubat günü “Keçe Atölyesi”, 3 Şubat günü “Mozaik Çalışması” ve 4 Şubat günü de “Ebru” atölyesi düzenlenecek.

DOLU DOLU SANAT ETKİNLİKLERİNE BAŞVURULAR SÜRÜYOR

Gölcük Belediyesi Sanat Galerisi’nde düzenlenen “Ders Zili Gölcük’te Sanat İçin Çalıyor” etkinlikleri için başvurular sürüyor. Etkinliklere katılmak isteyen öğrenciler, Gölcük Belediyesi Sanat Galerisi’nin 0549 735 26 94 numaralı telefonunu arayarak kayıt yaptırabiliyor.

# eğitim
# GÖLCÜK BELEDİYESİ İLE İLİŞKİLİ:
Gölcük Belediyesi ekipleri karla mücadeleye hazır   mask
Gölcük Belediyesi ekipleri karla mücadeleye hazır  
Yazar Recep Yiğit Efe, Gölcüklü öğrencilerle bir araya geldi mask
Yazar Recep Yiğit Efe, Gölcüklü öğrencilerle bir araya geldi
Önem Projesi’nde sahne çocukların oldu mask
Önem Projesi’nde sahne çocukların oldu
Haydi çocuklar etkinlikler kaçmaz mask
Haydi çocuklar etkinlikler kaçmaz
Keloğlan, Gölcüklü çocuklarla tiyatroda buluşacak mask
Keloğlan, Gölcüklü çocuklarla tiyatroda buluşacak
Gölcük Belediyesi Fotoğraf Yarışmaları’nın ödülleri sahiplerine kavuşuyor mask
Gölcük Belediyesi Fotoğraf Yarışmaları’nın ödülleri sahiplerine kavuşuyor
Gölcük'ün eski enkaz döküm sahası adım adım sosyal yaşam alanına dönüşüyor mask
Gölcük'ün eski enkaz döküm sahası adım adım sosyal yaşam alanına dönüşüyor
Gölcük, kültür-sanatla etkinlikleriyle dolu bir yıl geçirdi mask
Gölcük, kültür-sanatla etkinlikleriyle dolu bir yıl geçirdi
Gölcük’teki yaya üst geçitleri yeni yıla yenilenerek girdi mask
Gölcük’teki yaya üst geçitleri yeni yıla yenilenerek girdi
Gölcük’te 90 binanın yıkımı gerçekleştirdi mask
Gölcük’te 90 binanın yıkımı gerçekleştirdi

24 Oca 2022 - 18:01 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.470.062 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Tarihi tahta baskı sanatının renkleri çocukların elleriyle şekillendi mask
Tarihi tahta baskı sanatının renkleri çocukların elleriyle şekillendi
Başiskele’de yayaların da yol güvenliği önemseniyor mask
Başiskele’de yayaların da yol güvenliği önemseniyor
Başiskele’de karla mücadele ekiplerinden hayati müdahale   mask
Başiskele’de karla mücadele ekiplerinden hayati müdahale  
Karamürsel 16. Jandarma Trafik Komutanlığı’ndan 90 öğrenciye trafik eğitimi mask
Karamürsel 16. Jandarma Trafik Komutanlığı’ndan 90 öğrenciye trafik eğitimi
“Çözüm, gerçek milli para”  mask
“Çözüm, gerçek milli para” 
KOVİAD: Kocaeli’ye yeni bir vizyon getireceğiz mask
KOVİAD: Kocaeli’ye yeni bir vizyon getireceğiz
Anket Asgari ücret zammından memnun musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL