Tarihi tahta baskı sanatının renkleri çocukların elleriyle şekillendi

Öğrencilerin 2021-2022 eğitim-öğretim yılının ilk tatil dönemini faydalı bir şekilde geçirmelerini sağlayacak “Ders Zili Gölcük’te Sanat İçin Çalıyor” etkinlikleri, 24 Ocak Pazartesi günü Gölcük Belediyesi Sanat Galerisi’nde başladı. 10-16 yaş gurubu öğrencilere yönelik etkinliklerde ilk olarak 600 yıllık geçmişi olan Tokat Tahta Baskı atölyesi düzenlendi. Geleneksel el sanatlarının gelecek kuşaklara taşınması amacıyla da düzenlenen etkinliğe katılan öğrenciler; El Sanatlar Eğitmeni Esin Yazıcı’dan tahta baskı bilgiler alarak öğrendiklerini uygulamalı olarak pekiştirdiler.

TARİHİ SANAT ÖĞRENCİLERİN ELLERİNDE GELECEK KUŞAKLARA TAŞINDI

Sabah saatlerinde atölyeye gelen öğrenciler, tahta kalıplara oyulan desenleri; geleneksel yöntemlerle üretilen kök boyalarla renklendirerek ellerindeki kumaşlara baskı yaptılar. Zaman zaman velilerinin de eşlik ettikleri atölyede öğrenciler, yaptıkları baskıları yine kök boyalarla renklendirerek birbirinden güzel desenlerle süslenmiş kumaş parçaları ortaya çıkardılar.

ÖĞRENCİLER 7 GÜN BOYUNCA SANATLA YOĞRULACAK

Öğrencilere yönelik düzenlenen ve 7 gün sürecek “Ders Zili Gölcük’te Sanat İçin Çalıyor” etkinlikler; birbirinden eğlenceli ve öğretici atölyelerle devam edecek. Etkinlikler kapsamında 25 Ocak günü “Dokuma”, 31 Ocak-1 Şubat tarihlerinde “Geleneksel Yöntemlerle Çini Boyama” ve “Şişe Çökertme Boyaması”, 2 Şubat günü “Keçe Atölyesi”, 3 Şubat günü “Mozaik Çalışması” ve 4 Şubat günü de “Ebru” atölyesi düzenlenecek.

DOLU DOLU SANAT ETKİNLİKLERİNE BAŞVURULAR SÜRÜYOR

Gölcük Belediyesi Sanat Galerisi’nde düzenlenen “Ders Zili Gölcük’te Sanat İçin Çalıyor” etkinlikleri için başvurular sürüyor. Etkinliklere katılmak isteyen öğrenciler, Gölcük Belediyesi Sanat Galerisi’nin 0549 735 26 94 numaralı telefonunu arayarak kayıt yaptırabiliyor.