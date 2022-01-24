Engin Koyun: Kocaelispor camiasına yakışan bir hoca ile anlaştık

Kocaelispor Kulübü Başkanı Engin Koyun, yeşil siyahlıların yeni teknik direktörü Mehmet Altırparmak ile çıkışa geçeceklerini ve beklenen başarıyı yakalayacaklarını belirtti. Engin Koyun öte yandan Kocaelispor camiasına yakışan bir teknik direktörler de anlaştıklarını ifade etti.

KOCAELİSPOR’UN MARKASINA YAKIŞAN BİR İSİM

İmza sonrasında konuşan Engin Koyun, Kocaelispor markasına yakışan bir teknik direktör ile anlaştıklarını belirtti ve şu şekilde konuştu: Mehmet Altıparmak hocamızın kariyeri başarılarla dolu. Kocaelispor’umuzun da eski antrenörlerinden. Kocaelispor camiasını biliyor. 1. Lig’e de çok hakim. Kocaelispor’umuzun markasına yakışan bir teknik direktörle anlaştık.

HAYIRLI VE UĞURLU OLSUN

Bizim maçlarımızın da hepsini izledi ve ekibi ile birlikte analiz etti. Bu artılar hocamızın takımla olan uyum süresini kısaltacaktır. Sil baştan bir sayfa açıyoruz. Mehmet hocamızla birlikte beklenen çıkışı ve başarıyı yakalayacağımıza inanıyorum. Kendisine Kocaelispor camiasına hoş geldin diyor, yeni görevinin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.