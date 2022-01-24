Engin Koyun: Kocaelispor camiasına yakışan bir hoca ile anlaştık

Kocaelispor Kulübü Başkanı Engin Koyun, yeşil siyahlıların yeni teknik direktörü Mehmet Altırparmak ile çıkışa geçeceklerini ve beklenen başarıyı yakalayacaklarını belirtti. Engin Koyun öte yandan Kocaelispor camiasına yakışan bir teknik direktörler de anlaştıklarını ifade etti.
KOCAELİSPOR’UN MARKASINA YAKIŞAN BİR İSİM
İmza sonrasında konuşan Engin Koyun, Kocaelispor markasına yakışan bir teknik direktör ile anlaştıklarını belirtti ve şu şekilde konuştu: Mehmet Altıparmak hocamızın kariyeri başarılarla dolu. Kocaelispor’umuzun da eski antrenörlerinden. Kocaelispor camiasını biliyor. 1. Lig’e de çok hakim. Kocaelispor’umuzun markasına yakışan bir teknik direktörle anlaştık.
HAYIRLI VE UĞURLU OLSUN
Bizim maçlarımızın da hepsini izledi ve ekibi ile birlikte analiz etti. Bu artılar hocamızın takımla olan uyum süresini kısaltacaktır. Sil baştan bir sayfa açıyoruz. Mehmet hocamızla birlikte beklenen çıkışı ve başarıyı yakalayacağımıza inanıyorum. Kendisine Kocaelispor camiasına hoş geldin diyor, yeni görevinin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.