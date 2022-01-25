El freni çekilmeyen yolcu minibüsü kıraathane duvarına çarptı

Olay, Kocaeli’nin Dilova ilçesi Tavşancıl Mahallesi Fikri Bengi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Münir A.’nın inmeden önce el frenini çekmeyi unuttuğu 41 J 4341 plakalı özel halk otobüsü, bir süre sonra hareketlenerek cadde üzerindeki kıraathanenin duvarına çarptı. O esnada araç ve kıraathane içerisinde birinin olmaması bir facianın önüne geçti. Meydana gelen kazada otobüs ve kıraathanede maddi hasar meydana geldi. Konu ile ilgili inceleme başlatıldı.