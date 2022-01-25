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25 Oca 2022 - 09:21- Asayiş G: 25 Oca 2022 - 09:25

El freni çekilmeyen yolcu minibüsü kıraathane duvarına çarptı

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde el freni çekilmeyen yolcu minibüsü kıraathanenin duvarına çarparak durabildi. Araç ve kıraathane içerisinde kimsenin olmaması bir facianın önüne geçti.
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Olay, Kocaeli’nin Dilova ilçesi Tavşancıl Mahallesi Fikri Bengi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Münir A.’nın inmeden önce el frenini çekmeyi unuttuğu 41 J 4341 plakalı özel halk otobüsü, bir süre sonra hareketlenerek cadde üzerindeki kıraathanenin duvarına çarptı. O esnada araç ve kıraathane içerisinde birinin olmaması bir facianın önüne geçti. Meydana gelen kazada otobüs ve kıraathanede maddi hasar meydana geldi. Konu ile ilgili inceleme başlatıldı.

25 Oca 2022 - 09:21 - Asayiş

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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