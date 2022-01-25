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25 Oca 2022 - 09:28- Gündem G: 25 Oca 2022 - 09:30

Yolda kalan vatandaşların imdadına polis ve belediye yetişti

Kocaeli’de, İstanbul istikametine giden belediye otobüslerinde bulunan vatandaşlar, valilik kararıyla çıkan İstanbul istikamatine yasağı dolayısıyla yolda kaldılar. Yolda kalan vatandaşların imdadına ise Emniyet Genel Müdürlüğü ve belediyeler yetişti.
Yolda kalan vatandaşların imdadına polis ve belediye yetişti mask

Kocaeli’de, Vali Seddar Yavuz’un açıkladığı İstanbul istikametine gitme yasağı dolayısıyla belediye otobüsleri yolda kaldı. Otobüste bulunan vatandaşların yolda mahsur kalmasıyla Emniyet Genel Müdürlüğü, Kocaeli Belediyesi ve Gebze Belediyesi harekete geçti. Vatandaşların İstanbul’a güvenli bir şekilde gitmeleri için harekete geçen Emniyet Genel Müdürlüğü, Kocaeli Büyükşehir ve Gebze Belediyesi’nin temin ettiği otobüsler ile yolcular Marmaray’a güvenli bir şekilde ulaştırıldı.

25 Oca 2022 - 09:28 - Gündem

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