Kocaeli’de, Vali Seddar Yavuz’un açıkladığı İstanbul istikametine gitme yasağı dolayısıyla belediye otobüsleri yolda kaldı. Otobüste bulunan vatandaşların yolda mahsur kalmasıyla Emniyet Genel Müdürlüğü, Kocaeli Belediyesi ve Gebze Belediyesi harekete geçti. Vatandaşların İstanbul’a güvenli bir şekilde gitmeleri için harekete geçen Emniyet Genel Müdürlüğü, Kocaeli Büyükşehir ve Gebze Belediyesi’nin temin ettiği otobüsler ile yolcular Marmaray’a güvenli bir şekilde ulaştırıldı.
25 Oca 2022 - 09:28- Gündem Güncelleme: 25 Oca 2022 - 09:30
Yolda kalan vatandaşların imdadına polis ve belediye yetişti
Kocaeli’de, İstanbul istikametine giden belediye otobüslerinde bulunan vatandaşlar, valilik kararıyla çıkan İstanbul istikamatine yasağı dolayısıyla yolda kaldılar. Yolda kalan vatandaşların imdadına ise Emniyet Genel Müdürlüğü ve belediyeler yetişti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.