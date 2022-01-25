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25 Oca 2022 - 10:17- Gündem G: 25 Oca 2022 - 10:20

Karda mahsur kalan araçların imdadına İzmit Belediyesi yetişti

Kandıra Yolu Davuldere mevkiinde kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan belediye otobüsü ve iş kamyonunun imdadına İzmit Belediyesi ekipleri yetişti
Karda mahsur kalan araçların imdadına İzmit Belediyesi yetişti mask

Kent genelinde etkili olan kar yağışına karşı tüm ekiplerini seferber eden İzmit Belediyesi, kentin her noktasında çalışmalarını sürdürüyor. Yolda kalan araçlara da anında müdahale ederek destek olan İzmit Belediyesi karla mücadele ekipleri, Kandıra Yolu Davuldere mevkiinde yoğun yağış nedeniyle yoldan çıkan bir halk otobüsü ve iş kamyonunun imdadına yetişti.

BÜYÜK GAYRET

Gece boyunca kent merkezi ve kırsal mahallelerde tuzlama ve yol açma çalışmalarına devam eden ekipler, yolda kalan araçların da yardımına koştu. Ekipler büyük bir gayret göstererek halk otobüsü ve iş kamyonunu saplandığı yerden çıkartarak yollarına devam etmesini sağladı.
# İzmit belediyesi

25 Oca 2022 - 10:17 - Gündem

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