Karda mahsur kalan araçların imdadına İzmit Belediyesi yetişti

Kent genelinde etkili olan kar yağışına karşı tüm ekiplerini seferber eden İzmit Belediyesi, kentin her noktasında çalışmalarını sürdürüyor. Yolda kalan araçlara da anında müdahale ederek destek olan İzmit Belediyesi karla mücadele ekipleri, Kandıra Yolu Davuldere mevkiinde yoğun yağış nedeniyle yoldan çıkan bir halk otobüsü ve iş kamyonunun imdadına yetişti.
BÜYÜK GAYRET
Gece boyunca kent merkezi ve kırsal mahallelerde tuzlama ve yol açma çalışmalarına devam eden ekipler, yolda kalan araçların da yardımına koştu. Ekipler büyük bir gayret göstererek halk otobüsü ve iş kamyonunu saplandığı yerden çıkartarak yollarına devam etmesini sağladı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.