Büyükşehir A Takımından karla mücadeleye devam

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin, kırsal bölgeler başta olmak üzere hizmetlerin daha etkin ve hızlı sağlanabilmesi amacıyla mahallelerde acil konularda hizmet vermek üzere kurulan “Büyükşehir Acil Tamir Takımı - A Takımı” ekipleri, vatandaşların kar yağışından olumsuz etkilenmemesi için çalışmalarını 24 saat boyunca sürdürüyor.

ACİL SERVİS VE CAMİ GİRİŞLERİ

Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Kırsal Hizmetler Şube Müdürlüğü bünyesinde görev yapan “A Takımı” ekipleri, acil ihtiyaç duyulan konularda mahallelere kısa sürede ulaşarak, sorunları daha hızlı çözüyor. Bu kapsamda ekipler, Kocaeli’nin çeşitli bölgelerindeki hastanelerin acil servis girişleri, köprü, cami, otogar, üst geçit ve viyadüklerde oluşan karları temizleyerek, buzlanmaya karşı tuzlama çalışmalarını tüm hızıyla devam ettiriyor.

7/24 GÖREV BAŞINDALAR

Gece boyunca vatandaşların kardan etkilenmemesi için çalışan A Takımı ekipleri, ayrıca halkın ortak kullanım alanı olan merdivenlerde oluşan karların da temizliğini gerçekleştirdi. 24 saat boyunca teyakkuzda olan ekipler, üstgeçitler, aile sağlığı merkezleri, otobüs durakları, kamu binalarının önü, ibadethaneler ve ilçelerin muhtelif noktalarında kar yağışının olumsuz etkilerine karşı kar küreme ve tuzlama çalışmalarına devam ediyor.