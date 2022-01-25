Reklamı Kapat
25 Oca 2022 - 10:20- Gündem G: 25 Oca 2022 - 10:29

Büyükşehir A Takımından karla mücadeleye devam

Büyükşehir A Takımı ekipleri, hastanelerin acil girişleri, köprü, üst geçit, viyadük ve camiler başta olmak üzere kentin çeşitli yerlerinde karla mücadele ediyor
Büyükşehir A Takımından karla mücadeleye devam mask

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin, kırsal bölgeler başta olmak üzere hizmetlerin daha etkin ve hızlı sağlanabilmesi amacıyla mahallelerde acil konularda hizmet vermek üzere kurulan “Büyükşehir Acil Tamir Takımı - A Takımı” ekipleri, vatandaşların kar yağışından olumsuz etkilenmemesi için çalışmalarını 24 saat boyunca sürdürüyor.

ACİL SERVİS VE CAMİ GİRİŞLERİ

Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Kırsal Hizmetler Şube Müdürlüğü bünyesinde görev yapan “A Takımı” ekipleri, acil ihtiyaç duyulan konularda mahallelere kısa sürede ulaşarak, sorunları daha hızlı çözüyor. Bu kapsamda ekipler, Kocaeli’nin çeşitli bölgelerindeki hastanelerin acil servis girişleri, köprü, cami, otogar, üst geçit ve viyadüklerde oluşan karları temizleyerek, buzlanmaya karşı tuzlama çalışmalarını tüm hızıyla devam ettiriyor.

7/24 GÖREV BAŞINDALAR

Gece boyunca vatandaşların kardan etkilenmemesi için çalışan A Takımı ekipleri, ayrıca halkın ortak kullanım alanı olan merdivenlerde oluşan karların da temizliğini gerçekleştirdi. 24 saat boyunca teyakkuzda olan ekipler, üstgeçitler, aile sağlığı merkezleri, otobüs durakları, kamu binalarının önü, ibadethaneler ve ilçelerin muhtelif noktalarında kar yağışının olumsuz etkilerine karşı kar küreme ve tuzlama çalışmalarına devam ediyor.

# Kocaeli Büyükşehir Belediyesi

25 Oca 2022 - 10:20 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.512.785 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Büyükşehir, Ayşe Teyze için seferber oldu mask
Büyükşehir, Ayşe Teyze için seferber oldu
Gebzeli öğrenciler ebru sanatı ile buluştu   mask
Gebzeli öğrenciler ebru sanatı ile buluştu  
İzmit Belediyesi, okullara  spor malzemesi dağıttı mask
İzmit Belediyesi, okullara  spor malzemesi dağıttı
Hürriyet’ten vefat eden Yüksel Yalçın’ın çocuklarına forma hediyesi mask
Hürriyet’ten vefat eden Yüksel Yalçın’ın çocuklarına forma hediyesi
Tarihi tahta baskı sanatının renkleri çocukların elleriyle şekillendi mask
Tarihi tahta baskı sanatının renkleri çocukların elleriyle şekillendi
Başiskele’de yayaların da yol güvenliği önemseniyor mask
Başiskele’de yayaların da yol güvenliği önemseniyor
Anket Asgari ücret zammından memnun musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL