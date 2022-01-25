Mehmet Yaşar: Anlaşırken hiçbir sorun yaşamadık

Kocaelispor’da Teknik Asbaşkan ve Transfer Komitesi Başkanı Mehmet Yaşar, Teknik Direktör Mehmet Altıparmak ile yapılan anlaşmanın detaylarını paylaştı. Yaşar, deneyimli çalıştırıcının anlaşma esnasında kendilerini zorlamadığını ifade etti.

ANKARA’DAYDI

Öncelikli düşünülen isimlerin başında Mehmet Altıparmak’ın da olduğunu ifade eden Mehmet Yaşar şu şekilde konuştu: Yaptığımız ilk yönetim kurulu toplantısında yöneticilerimizden isim önerilerini aldık ve birkaç tane isim belirledik. İkinci toplantıda ise bu sayısı 3’e kadar düşürdük ve bu isimlerde birisi de Mehmet Altıparmak hocamızdı. Kendisine ulaştık. Ankara’daydı. Uçakla İstanbul’a geldi ve Kartal’da bir araya geldik.

LİGİN DİNAMİKLERİNE HAKİM

Başkanımız Engin Koyun ve yönetici ağabeyimiz Faruk Mamik ile fikir alışverişinde bulunduk. İletişimimiz gerçekten çok sağlıklıydı. Mehmet hocamız sağ olsun anlaşma esnasında bizi hiç zorlamadı. Beraber yükü omuzlayacağımızı belirttik. Hocamız da kendisine fazlası ile güvendiğini, ligin tüm dinamiklerine hakim olduğunu vurguladı. Birkaç detayda daha uzlaştık ve anlaşmamızı sağladık. Mehmet Altıparmak hocamıza hoş geldin diyor, görevinde başarı ve kolaylık diliyorum.