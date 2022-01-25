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25 Oca 2022 - 10:28- Gündem G: 25 Oca 2022 - 10:33

Misafirliğe gittiği evde öldürülen genç adamın babası konuştu

Kocaeli'de, misafirliğe gittiği evde silahla sırtından vurularak öldürülen Tufan Korkmaz'ın babası, "Oğluma kumpas kurdular. Benim oğlum çıkıp giderken arkasından ateş ederek öldürdüler. Oğlumu boş yere öldürdüler" dedi.
Misafirliğe gittiği evde öldürülen genç adamın babası konuştu mask
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Olay, 22 Ocak Cumartesi günü Kocaeli'nin Gölcük ilçesine bağlı Hisareyn Karaköprü Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 35 yaşındaki Tufan Korkmaz bir arkadaşının evine misafirliğe gitti. Burada Korkmaz ile evde bulunan bir kişi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından Tufan Korkmaz, silah ile sol kaburgasının altından vuruldu. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunulmasının ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sırtından yaralanan Korkmaz, sağlık ekiplerince Gölcük Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tufan Korkmaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay sonrasında gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen E.K. ve D.H.A. isimli şüpheliler ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Korkmaz'ın cenazesi ise yapılan otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alındı. 35 yaşındaki Tufan Korkmaz'ın cenazesi, Değirmendere Merkez Cami'de kılınan cenaze namazının ardından Değirmendere 17 Ağustos Mezarlığı'na defnedildi.

"OĞLUMU BOŞ YERE ÖLDÜRDÜLER"

Oğluna kumpas kurulduğunu ileri süren baba Salih Korkmaz ise "3 kişi oğlumu tezgaha getirdi. Eve götürmüşler, o evde bir tartışma çıkmış. Benim oğlum çıkıp giderken arkasından ateş ederek öldürdüler. 3 kişi tezgahı kurdu. Tezgahlayanların başında D.H.A. ve E.K. adında 2 kişi var. Bu kişilerin adil bir şekilde yargılanmasını ve en ağır cezayı almalarını istiyorum. Oğlumu boş yere öldürdüler" dedi.

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25 Oca 2022 - 10:28 Kocaeli- Gündem

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