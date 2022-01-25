Hürriyet’ten vefat eden Yüksel Yalçın’ın çocuklarına forma hediyesi

Kocaelispor tribünlerinin tanınan ve sevilen ismi Yüksel Yalçın geçirdiği kalp krizi sonucu hayata gözlerini yumdu. İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, evli ve iki çocuk babası olan 39 yaşındaki Yüksel Yalçın’ın ailesini ziyaret ederek eşi Ayşim Yalçın’a taziye dileklerini iletti. Başkan Hürriyet ayrıca Yüksel Yalçın’ın 9 yaşındaki büyük oğlu Doruk ve 5 yaşındaki küçük oğlu Meriç ile de yakından ilgilenerek Kocaelispor forması hediye etti. Minikler hediyeden dolayı İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’e teşekkür ettiler. Başkan Hürriyet’te her zaman acılı ailenin yanında olduğunu belirtti.