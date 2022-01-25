İzmit Belediyesi, okullara  spor malzemesi dağıttı

Eğitime büyük önem veren ve okullara çeşitli yardımlarda bulunmaya devam eden İzmit Belediyesi, spor malzemesi desteklerine de devam ediyor. Spor İşleri Müdürlüğü bünyesinde talep ve ihtiyaçlara göre okullarda çocukları spora teşvik etmek amacıyla spor malzemesi desteği sağlanıyor.



ÖĞRENCİLER SPORA TEŞVİK EDİLİYOR

Öğrencileri spora teşvik etmek amacıyla Spor İşleri Müdürlüğü, Tevfik Seno Arda Anadolu Lisesi ve Kanuni Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi okullarını talepleri doğrultusunda ihtiyaçları da göz önünde bulundurularak gerekli malzemelerin desteğini sağladı. Okul yönetimleri ise desteklerinden dolayı İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet ve Spor işleri Müdürü Mithat Ağa’ya teşekkür etti.