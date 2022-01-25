İzmit Belediyesi, okullara  spor malzemesi dağıttı

Eğitime büyük önem veren ve okullara çeşitli yardımlarda bulunmaya devam eden İzmit Belediyesi, spor malzemesi desteklerine de devam ediyor. Spor İşleri Müdürlüğü bünyesinde talep ve ihtiyaçlara göre okullarda çocukları spora teşvik etmek amacıyla spor malzemesi desteği sağlanıyor.
ÖĞRENCİLER SPORA TEŞVİK EDİLİYOR
Öğrencileri spora teşvik etmek amacıyla Spor İşleri Müdürlüğü, Tevfik Seno Arda Anadolu Lisesi ve Kanuni Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi okullarını talepleri doğrultusunda ihtiyaçları da göz önünde bulundurularak gerekli malzemelerin desteğini sağladı. Okul yönetimleri ise desteklerinden dolayı İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet ve Spor işleri Müdürü Mithat Ağa’ya teşekkür etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.