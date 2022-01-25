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25 Oca 2022 - 10:42- Gündem G: 25 Oca 2022 - 10:44

Gebzeli öğrenciler ebru sanatı ile buluştu  

Büyükşehir, ‘Sanat ve Eğlence Atölyeleri’ adı altında düzenlenen etkinliklerde unutulmaya yüz tutmuş ebru sanatını gelecek nesillere aktarıyor  

Gebzeli öğrenciler ebru sanatı ile buluştu   mask

Kent genelinde eğitim ve öğretime büyük katkı sağlayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yarıyıl tatilinde de öğrencileri unutmayarak onlara öğretici ve bir o kadar da keyifli sanatsal aktiveler hazırladı. Bu kapsamda Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’na bağlı Konservatuar Şube Müdürlüğü, karnelerini alarak 15 günlük yarıyıl tatiline çıkan öğrencileri sanat ve eğlence ile buluşturdu. Ara tatile  ‘Sanat ve Eğlence Atölyeleri’ adı altında düzenlenen etkinlikler ile ‘merhaba’ diyen öğrenciler, masal anlatımlarından kukla yapım gösterilerine kadar birbirinden farklı sanatsal aktivelerde hem eğlenme hem de öğrenme fırsatı bulacak. Etkinliklerin bir ayağı da Gebze Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi’nde bulunan KO-MEK Kurs Merkezi’nde gerçekleşiyor.

 

HAYALLERİNİ YANSITTILAR

Keyifli anlara sahne olan etkinliklerde unutulmaya yüz tutmuş ebru sanatı da Gebzeli minik ellerde hayat buluyor. Bu bağlamda Büyükşehir, ebru sanatını gelecek nesillere aktarmak için Gebze bölgesinde bulunan öğrencilere ebru sanatını tanıtıyor. Hayatlarında ilk kez ebru sanatı ile tanışan öğrenciler, KO-MEK Kurs Merkezi’nde usta öğretici Gülseher Kahraman ile ebru yapmanın heyecanını yaşadı. Ebru sanatının tüm inceliklerini öğrenme hevesinde olan öğrenciler, keyifli geçen ilk gün etkinliğinde, seçtikleri renkler ve su üzerine oluşturdukları desenlerle kağıda hayallerini yansıttı. 28 Ocak’a kadar devam edecek olan etkinliklerden, 7-13 yaş arasındaki çocuklar yararlanacak.

 

# Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, eğitim
# KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLE İLİŞKİLİ:
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25 Oca 2022 - 10:42 - Gündem

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