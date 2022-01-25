Kartepe Teleferik Projesi’nde teklifler belli oldu!

Büyükşehir Belediyesi tarafından Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Sanayi İşbirliği Programı (SİP) kapsamında yapılacak olan Kartepe Teleferik Hattı Projesi’nin ihalesinin ilk aşaması 9 Ağustos 2021’de gerçekleştirildi. Ön yeterlilik ihalesinin ardından, bugün Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı İhale İşleri Şube Müdürlüğü’nde ön yeterliliği geçen firmaların dosyaları açıldı. 3 firmanın dosyasının açıldığı ihalede komisyon başkanlığını Raylı Sistemler Şube Müdürü Fatih Gürel yaptı.

EN YÜKSEK 433 EN DÜŞÜK 399

Grand Yapı ve Pam İnşaat ortaklığı 433 milyon TL, Leintner ve SPA ortaklığı 459 milyon 905 TL, Bartholet AG ve Kır Tur ortaklığı 399 milyon TL teklif verdi. Firmalar ilk tekliflerini verirken saat 14.00’te yapılacak ikinci oturumda son teklifler alınacak ve ihaleyi alan firma belirlenip pazarlık yapılacak.

“AĞAÇ KESİMİ İDARE TARAFINDAN BİRLİKTE YAPILACAK”

Özel şartnamede yükleniciye birçok şart koşuldu. “En olumsuz tasarım koşulları altında sistem çalışıyor ve kabinler yüklü iken, kabin tabanının en düşük noktası ile bitki örtüsü veya kar dahil benzeri diğer engellerle arasındaki minimum 3 metre dikey açıklık sağlanacaktır. Gerekli izinlerin İdare tarafından alınması şartıyla, ağaç kesimi idare tarafından yüklenici ile birlikte yapılacaktır” denildi. Hatta kurulacak sistemler için ise, “Teleferik hattı için kurulacak sistemler güvenilir, etkin ve kullanıcı dostu olacaktır. Normal İşletme saatlerinde 06:00/23:59 arası günde 18 saat, ayda 1 saatlik hizmet dışı süreye tekabül edecek şekilde ayda min. %99.95 çalışma performans oranını sağlayacaktır” ifadeleri yer aldı.

ACİL DURUMDA NE YAPILACAK?

Herhangi bir tehlike anında yapılacakların da sıralandığı şartnamede, “Teleferik sisteminde, mekanik ya da elektronik arızanın giderilememesi, elektrik motorunda kalıcı arıza veya enerji kesilmesi halinde kabinlerde bulunan yolcuların en yakın istasyona ulaştırılmasını sağlayacak, ilgili yönetmelik ve şartnamelere uygun, ana sürüş sisteminden bağımsız ayrı, iki adet acil durum sürüş sistemi yedek bulunacaktır. Acil durum motoru ana sürücüden bağımsız hidrolik bir sürücü ve bu sisteme ait ayrı bir fren sistemine sahip olacaktır” maddesi yer aldı.

GÜNLÜK 5 BİN TL GECİKME CEZASI

Kusur halinde günlük 5 bin TL uygulanacağının belirtildiği şartnamede, “Yüklenici, ilgili teknik şartnamelerde aksi belirtilmediği takdirde, en geç 15 takvim günü içerisinde kusuru giderecektir. Yüklenici’nin belirtilen sürenin sonunda söz konusu yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, bu sürenin sonundan başlamak üzere geciken her gün için günlük 5 bin TL tutarı gecikme cezası olarak İdareye ödeyecek ve bu süre garanti süresine ilave edilecektir” denildi.

2023'TE AÇILMASI HEDEFLENİYOR

Türkiye’nin ilk yerli ve milli teleferik hattı olması için bakanlık ile yapılacak, Derbent ve Kuzuyayla arasında çalışacak teleferik hattı 4 bin 695 metre olacak. 2 istasyonun yer alacağı teleferik projesinde, 10'ar kişilik 73 kabin hizmet verecek. Saatte 1500 kişi kapasiteli teleferik hattındaki kot mesafesi 1090 metre olacak. Buna göre başlangıç kotu 331, varış kotu ise 1421 metre olacak. İki istasyon arasındaki mesafe 14 dakikada aşılacak. Teleferik hattının 2023'te tamamlanarak hizmete açılması hedefleniyor.