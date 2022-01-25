Mehmet Altıparmak kimdir?

Kocaelispor’un yeni teknik direktörü Mehmet Altıparmak, yeşil siyahlı kulübü 2006-2007 sezonunda çalıştıran merhum Teknik Direktör Ümit Kayıhan’ın yardımcılarındandı. Antrenörlük kariyerine Kocaelispor ile başlayan ve yeşil siyahlı kulüple yolları 15 yıl, 2 ay ve 19 gün sonra, bu kez A takım teknik direktörü olarak kesişen Altıparmak’ı yakıdan tanıyalım.

FUTBOLCULUK KARİYERİ

Forvet arkasında mevkiinde oynayan Mehmet Altıparmak profesyonel futbola 1989’da Gençlerbirliği'nde başladı. Başkent ekibinde 3 sezon oynadıktan sonra 1993-94 sezonunda kiralık olarak Petrol Ofisi'ne gitti o sezon sonunda Denizlispor'a transfer oldu. Sırası ile Bursaspor, Eskişehirspor, Diyarbakırspor, Elazığspor, Sakaryaspor, Çanakkale Dardanelspor, Yozgatspor, Şanlıurfaspor ve son olarak Beypazarı Şekerspor takımlarına forma giydi. Altıparmak 183 Süper Lig maçında 21 gol attı, 6 da asist yaptı.

TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİ

Mehmet Altıparmak futbolu bıraktıktan kısa bir süre sonra antrenörlük yapmaya başladı. Denizlispor'da oynadığı dönemde teknik direktörlüğünü yapan Ümit Kayıhan'ın yanında 2006-2007 sezonunda Kocaelispor'da yardımcı antrenörlük yaparak antrenörlük kariyerine merhaba dedi. O sezonun ikinci yarısında Kartalspor’da teknik direktörlük görevine getirildi.

KARTALSPOR MUCİZESİ

Altıparmak Kartalspor'da görevi üstlendiğinde takım düşme hattında bulunuyordu. Buna rağmen Mehmet Altıparmak ile Kartalspor sezonun kalan kısmını oldukça başarılı geçirdi, ligi ikinci sırada bitirdi İstanbul ekibini 1. Lig'e taşıdı. Kartal ekibinin ardından Tarsus İdman Yurdu, Konya Şekerspor, Altay ve Malatyaspor’un başarısı için ter döktü.

ERZURUM VE GAZİANTEP İLE 1. LİG ŞAMPİYONLUKLARI YAŞADI

Altıparmak 2017’de Erzurumspor’un başına geçti. Normal sezonu beşinci tamamlayarak Play-Off oynayan Dadaşların temsilcisi, Play-Off finalinde penaltıların ardından Gazişehir Gaziantep'i 5-4 mağlup ederek Süper Lig'e yükseldi. 53 yaşındaki Ankaralı çalıştırıcı ertesi sezon Gazişehir Gaziantep takımı ile de 1. Lig Play-Off şampiyonluğu yaşadı. Mehmet Altıparmak bu sezona ise Samsunspor’da başladı ve kırmızı beyazlı ekipte 8 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 de yenilgi sonrası görevi bıraktı.