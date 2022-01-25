Hasan’ın 1 ayı kaldı

Kocaelispor’a büyük umutlarla transfer edilen ancak sezon öncesindeki Erzurum kampında saha içindeki fıskiye kanalına takılınca çapraz bağlarını koparan Hasan Hatipoğlu ameliyat olmuş ve uzun süre sahalardan ayrı kalmıştı. Yaklaşık 3 hafta önce sahalara dönen ve bireysel çalışmalara başlayan başarılı futbolcu kampta da nefes yüklemeye devam edecek. Yeşil siyahlıların savunmasında sigorta olacağına kesin gözü ile bakılan futbolcu şubat sonunda tam olarak hazır olacak. Özellikle 12. adam, Hasan’ın takıma dönmesini ve yeşil siyahlı formayı giymesini sabırsızlıkla bekliyor.