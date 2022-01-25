Kocaelispor’a büyük umutlarla transfer edilen ancak sezon öncesindeki Erzurum kampında saha içindeki fıskiye kanalına takılınca çapraz bağlarını koparan Hasan Hatipoğlu ameliyat olmuş ve uzun süre sahalardan ayrı kalmıştı. Yaklaşık 3 hafta önce sahalara dönen ve bireysel çalışmalara başlayan başarılı futbolcu kampta da nefes yüklemeye devam edecek. Yeşil siyahlıların savunmasında sigorta olacağına kesin gözü ile bakılan futbolcu şubat sonunda tam olarak hazır olacak. Özellikle 12. adam, Hasan’ın takıma dönmesini ve yeşil siyahlı formayı giymesini sabırsızlıkla bekliyor.
25 Oca 2022 - 11:21- Spor Güncelleme: 25 Oca 2022 - 11:22
Hasan’ın 1 ayı kaldı
Kocaelispor’a büyük umutlarla transfer edilen ancak sezon öncesindeki Erzurum kampında saha içindeki fıskiye kanalına takılınca çapraz bağlarını kopa...
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.