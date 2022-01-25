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25 Oca 2022 - 11:22- Gündem G: 25 Oca 2022 - 11:23

Büyükşehir, Ayşe Teyze için seferber oldu

Alo 153’ü arayıp yemek ve suyunun bitiğini söyleyen, Sakarya’ya gitmek istediği ifade eden Ayşe Teyze için Büyükşehir ekipleri seferber oldu

Büyükşehir, Ayşe Teyze için seferber oldu mask

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin şehirdeki duyan kulağı olan Alo 153’e gelen bir telefon, Büyükşehir’in ekiplerini harekete geçirdi. Kandıra ilçesi Merkez Erikli Köyünden Alo 153’ü arayan Ayşe Teyze, Sakarya’dan köydeki evine geldiğini, ancak hava muhalefeti nedeniyle geri dönemediğini, suyu ve yemeğinin de tükendiğini söyledi. Ayşe Teyzenin bu çağrısını alan Alo 153 personeli, tüm ekipleri seferber etti. Kar küreme aracı eşliğinde Kandıra’nın Merkez Erikli Köyüne ulaşan Büyükşehir ekipleri, kendi araçlarına aldıkları Ayşe Teyzeyi Eşme’de Sakarya Büyükşehir Belediyesi Yaşlı Destek Merkezi ekiplerine teslim etti.

EKİPLER HAREKETE GEÇTİ

Sakarya ilinde ikamet eden ve geçtiğimiz hafta Kocaeli’nin Kandıra Merkez Erikli Köyündeki evine geçen Ayşe Teyze, hafta sonu etkili olan kar yağışı nedeniyle geri dönemedi. Bu hafta Sakarya’daki hastanede randevusu olan ve köyündeki erzağı da biten Ayşe Teyze, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 153 Çağrı Merkezinden yardım istedi. Bu çağrı Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’a aktarıldı. Başkan Büyükakın, Ayşe Teyze için derhal harekete geçilmesi talimatını verdi.

AYŞE TEYZE ÇOK MUTLU OLDU

Başkan Büyükakın’ın talimatının ardından Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı kar küreme araçlarıyla birlikte Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekipleri, köye kısa sürede ulaştı. Ayşe Teyze ekipleri kapısında görünce çok memnun oldu.

YEMEĞİ VE SUYU BİTMİŞ

Kocaeli Büyükşehir’in ekiplerini karşısında gören Ayşe Teyze, ‘’Köye geldikten sonra kar yağışı başladı. Çeşitli sağlık sorunlarım var. Sakarya’daki hastanede de doktor randevum var, ona yetişmeliyim. Bir yandan da yemeğim ve suyum bitti. Ben de panik yaptım. Alo 153’ü arayıp, sizi çağırdım’’ sözleriyle yaşadığı süreci anlattım. İlk olarak Ayşe Teyzenin sağlık durumu kontrol edildi. Herhangi bir sağlık sorunu bulunmayan Ayşe Teyze, Büyükşehir’in aracıyla köydeki evinden alındı.

EVİNE GÖTÜRÜLDÜ

Ekipleri gördüğü için çok mutlu olduğunu ifade eden Ayşe Teyze, kendisi için seferber olan herkese teşekkür etti. Ayşe Teyzeye refakat eden ekipler, Kartepe Eşme Mahallesinde Sakarya Büyükşehir Belediyesi Yaşlı Destek Merkezi ekiplerine teslim etti.

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# Kartepe, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sağlık
# KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLE İLİŞKİLİ:
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25 Oca 2022 - 11:22 - Gündem

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