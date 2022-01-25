Başkan Bulut: Model Fabrika ilimize hayırlı olsun

Kocaeli Ticaret Odası’nın, Kocaeli Valiliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere, ilimizde faaliyet gösteren ticaret ve sanayi odalarının da işbirlikleriyle, ilimize kazandırmayı öncelikli amaç edindiği Model Fabrika Projesi onaylandı. Kocaeli iş dünyası ve işletmelerinin, sanayi devrimine entegrasyonunda adeta kilit rol üstlenecek olan Model Fabrika’nın ilimize kazandırılması kararı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nda düzenlenen 24 Ocak 2022 Pazartesi tarihli Model Fabrika Tanıtım ve Bilgilendirme Toplantısı’nda onaylandı.

KOTO SÜRECİ İLMEK İLMEK İŞLEDİ

“Çağ atlatacak” olan Model Fabrika’nın ilimize kazandırılması sürecinin başarıyla sonuçlanmasını değerlendiren Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut, “Pandeminin en sarsıcı günlerini yaşadığımız tarihlerde, iş insanımızı bu tünelin sonundaki ışığa kenetlemek, daha da önemlisi hazırlamak için çok önemli bir yola çıktık ve 1 yıl önce girişimlerimizi başlattık. İlk olarak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı nezdinde resmi prosedürlerimizi tamamladık. Sürecin en başından bu yana desteğini her zaman yanımızda hissettiğimiz Kocaeli Valimiz Sayın Seddar Yavuz ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Tahir Büyükakın ile görüşerek, tüm süreci adeta ilmek ilmek detaylandırdık.

BAKANLARLA BİREBİR GÖRÜŞME

İlimize yapılan her üst düzey ziyareti fırsat olarak görerek, Model Fabrika talebimizi ilgili tüm programlarda gündeme getirdik. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Mustafa Varank, dönemin Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Lütfi Elvan ile birebir görüşerek, Model Fabrika’nın ilimiz için ne kadar büyük artı değer taşıdığını anlattık. İlimizde faaliyet gösteren sanayi odamız, ticaret odalarımız ve OSB’lerimizin da bu amaca kenetlenmesiyle, mutlu sona ulaştık. İlimizin de aralarında bulunduğu 8 ilde Model Fabrika Kurulması talebi onaylandı.

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI’NA TEŞEKKÜR

Model Fabrika’da, gerçek bir üretim ortamında, deneyimsel öğrenme teknikleri kullanılarak, eğitim ve danışmanlık hizmetleri verilmesi sağlanacaktır. Böylelikle, sürekli iyileştirme, yalın üretim, dijital dönüşüm başta olmak üzere, işletmelerin mevcut yapısı revize edilerek, insan, makine / ekipman, hammadde, malzeme, zaman ve enerji kaynaklarını en verimli şekilde kullanmaları ve rekabet güçlerini kısa zamanda artırmaları sağlanacaktır. Model Fabrika ilimiz imalat sektörü için yeni bir çağın başlangıcı anlamını taşımaktadır. Bunlara ek olarak, üniversite – sanayi iş birliğinde arzu edilen seviyelere ulaşılmasının da adeta anahtarı konumundadır. Kocaelimizi uygun gören Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımıza teşekkürlerin en büyüğünü sunarken, bunun ilimiz için önemli bir fırsat olduğunu da vurgulamak isterim. Kocaeli’ye hayırlı olsun” dedi.