Reklamı Kapat
25 Oca 2022 - 11:24- Ekonomi G: 25 Oca 2022 - 11:41

Başkan Bulut: Model Fabrika ilimize hayırlı olsun

Kocaeli’nin iş dünyası ve işletmelerine çağ atlatacak olan Model Fabrika Projesi onaylandı. KOTO’nun, ilgili tüm kurum ve kuruluşları adeta kenetleyerek 1 yıldır yürüttüğü sürecin başarılı olmasından duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Bulut, “İlimize hayırlı olsun” dedi

Başkan Bulut: Model Fabrika ilimize hayırlı olsun mask

Kocaeli Ticaret Odası’nın, Kocaeli Valiliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere, ilimizde faaliyet gösteren ticaret ve sanayi odalarının da işbirlikleriyle, ilimize kazandırmayı öncelikli amaç edindiği Model Fabrika Projesi onaylandı. Kocaeli iş dünyası ve işletmelerinin, sanayi devrimine entegrasyonunda adeta kilit rol üstlenecek olan Model Fabrika’nın ilimize kazandırılması kararı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nda düzenlenen 24 Ocak 2022 Pazartesi tarihli Model Fabrika Tanıtım ve Bilgilendirme Toplantısı’nda onaylandı.

KOTO SÜRECİ İLMEK İLMEK İŞLEDİ

“Çağ atlatacak” olan Model Fabrika’nın ilimize kazandırılması sürecinin başarıyla sonuçlanmasını değerlendiren Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut, “Pandeminin en sarsıcı günlerini yaşadığımız tarihlerde, iş insanımızı bu tünelin sonundaki ışığa kenetlemek, daha da önemlisi hazırlamak için çok önemli bir yola çıktık ve 1 yıl önce girişimlerimizi başlattık. İlk olarak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı nezdinde resmi prosedürlerimizi tamamladık. Sürecin en başından bu yana desteğini her zaman yanımızda hissettiğimiz Kocaeli Valimiz Sayın Seddar Yavuz ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Tahir Büyükakın ile görüşerek, tüm süreci adeta ilmek ilmek detaylandırdık.

BAKANLARLA BİREBİR GÖRÜŞME

İlimize yapılan her üst düzey ziyareti fırsat olarak görerek, Model Fabrika talebimizi ilgili tüm programlarda gündeme getirdik. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Mustafa Varank, dönemin Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Lütfi Elvan ile birebir görüşerek, Model Fabrika’nın ilimiz için ne kadar büyük artı değer taşıdığını anlattık. İlimizde faaliyet gösteren sanayi odamız, ticaret odalarımız ve OSB’lerimizin da bu amaca kenetlenmesiyle, mutlu sona ulaştık. İlimizin de aralarında bulunduğu 8 ilde Model Fabrika Kurulması talebi onaylandı.

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI’NA TEŞEKKÜR

Model Fabrika’da, gerçek bir üretim ortamında, deneyimsel öğrenme teknikleri kullanılarak, eğitim ve danışmanlık hizmetleri verilmesi sağlanacaktır. Böylelikle, sürekli iyileştirme, yalın üretim, dijital dönüşüm başta olmak üzere, işletmelerin mevcut yapısı revize edilerek, insan, makine / ekipman, hammadde, malzeme, zaman ve enerji kaynaklarını en verimli şekilde kullanmaları ve rekabet güçlerini kısa zamanda artırmaları sağlanacaktır. Model Fabrika ilimiz imalat sektörü için yeni bir çağın başlangıcı anlamını taşımaktadır. Bunlara ek olarak, üniversite – sanayi iş birliğinde arzu edilen seviyelere ulaşılmasının da adeta anahtarı konumundadır. Kocaelimizi uygun gören Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımıza teşekkürlerin en büyüğünü sunarken, bunun ilimiz için önemli bir fırsat olduğunu da vurgulamak isterim. Kocaeli’ye hayırlı olsun” dedi.
# eğitim, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Mustafa
# KOCAELİ TİCARET ODASI İLE İLİŞKİLİ:
Civelek’ten KOTO’ya nezaket ziyareti mask
Civelek’ten KOTO’ya nezaket ziyareti
KOTO, Özel Atakent Cihan Hastanesi ile protokol imzaladı mask
KOTO, Özel Atakent Cihan Hastanesi ile protokol imzaladı
KOTO’nun Atatürk ve Cumhuriyet Sergisi açıldı   mask
KOTO’nun Atatürk ve Cumhuriyet Sergisi açıldı  
Kocaelili inşaatçılar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan istediğini aldı mask
Kocaelili inşaatçılar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan istediğini aldı
Kaymakam Çağlar'da KOTO’ya ziyaret   mask
Kaymakam Çağlar'da KOTO’ya ziyaret  
KOTO-ABİGEM Co-Matching online iş görüşmelerine 32 Ülkeden 262 firma katıldı mask
KOTO-ABİGEM Co-Matching online iş görüşmelerine 32 Ülkeden 262 firma katıldı
Kovid-19 aşısı yaptıran 106 lise öğrencisi, yaşıtlarına örnek oldu mask
Kovid-19 aşısı yaptıran 106 lise öğrencisi, yaşıtlarına örnek oldu
KOTO’da gündem Kocaelispor “Bu Kocaelispor’a yakışmıyor” mask
KOTO’da gündem Kocaelispor “Bu Kocaelispor’a yakışmıyor”

25 Oca 2022 - 11:24 - Ekonomi

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.512.785 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
“İki katı fatura gelen esnaf, ısıtıcı bile yakmıyor” mask
“İki katı fatura gelen esnaf, ısıtıcı bile yakmıyor”
Albaraka Türk ödül aldı   mask
Albaraka Türk ödül aldı  
Allianz Türkiye’ye   ‘Yılın İtibarlısı’ ödülü  mask
Allianz Türkiye’ye   ‘Yılın İtibarlısı’ ödülü 
Ak Portföy lider oldu    mask
Ak Portföy lider oldu   
Zorlu Elektrik’ten Plastik Kapak   Toplama Kampanyasına destek  mask
Zorlu Elektrik’ten Plastik Kapak   Toplama Kampanyasına destek 
Tarım zenginliğimiz   turizme kazandırılmalı   mask
Tarım zenginliğimiz   turizme kazandırılmalı  
Anket Asgari ücret zammından memnun musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL