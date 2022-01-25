TOKİ Kocaeli'de açık artırmayla arsa satacak

TOKİ İstanbul, Kocaeli ve Şanlıurfa’daki 49 arsayı açık artırmayla satışa sundu. Muhammen bedeli 2 milyar 875 milyon 512 bin 298 lira olan yaklaşık 575 bin 138 metrekare büyüklüğündeki; İstanbul, Kocaeli ve Şanlıurfa’da bulunan 49 arsa açık artırmayla satılacak. Açık artırma, 08 Şubat 2022 Salı günü saat 10.30’da TOKİ İstanbul Hizmet Binasında gerçekleştirilecek.

YÜZDE 15 VE 25 PEŞİNAT 60 AY VADE

Alıcılar, arsalara yüzde 15, 25 peşinat ve 60 ay vade ile sahip olabilecek. Ayrıca arsalar KDV’den muaf şekilde satılacak. Şanlıurfa’da dört arsa satışa sunuldu, Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde konut ve ticaret alanı niteliğindeki arsalara alıcılar 25 peşinat ve 60 ay vade ile sahip olabilecek. Şanlıurfa’daki arsaların bedelleri ise 6 milyon 548 bin 400 TL’den başlıyor.

İSTANBUL’DA 30 ARSA SATIŞA SUNULUYOR

İstanbul’un Başakşehir, Bahçelievler ve Arnavutköy ilçelerinde ise toplam 30 arsa satışa sunuluyor. Bahçelievler’de ticaret artı konut, Başakşehir’de konut alanı niteliğinde 3 arsa satılacak. Alıcılar bu arsalara 25 peşinat ve 60 ay vade ile sahip olabilecek.

Kocaeli’nde ise konaklama tesis alanı, konut alanı, park, dini tesis, otopark, dinlenme alanı niteliğinde 15 arsa satışa sunuldu.