Takviyeler ofans bölgesine

Kocaelispor’da Antalya kampı başladı. Teknik Direktör Mehmet Altıparmak da takımla tanıştı. Teknik direktörünü belirleyen yeşil siyahlılarda sıradaki gündem ise transfer. Sezonun ilk yarısında ofans hattı ile ilgili ciddi bir hasar söz konusuydu. Rakip yarı alanda topu en az tutan, pozisyon sayısı ve 3. bölgedeki pas sayısı bakımından ligin en düşük seviyesindeki takımlarından birisi olan Kocaelispor, Boluspor maçı ile birlikte bambaşka bir kimlikle sahaya çıkmak istiyor.
MEHMET YAŞAR DA KAMPA GİDECEK
Altıparmak yapılan anlaşma esnasında kadroya 3 nokta transfer yapılmasına karar verildi. Acil ihtiyaç iki adet 8 numara ve 1 de 9 numara pozisyonlarına olacak. Antalya’ya giden Transfer Komitesi Başkanı ve Teknik Asbaşkan Mehmet Yaşar ile Teknik Direktör Mehmet Altıparmak kafa kafaya verecek, transfer konusunda bol bol mesai harcayacak. Belirlenen isimlerin ardından görüşmelere başlanacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.