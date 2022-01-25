Kocaeli'de 2 kişi karantinayı ihlal etti

Kocaeli Valiliği'nden yapılan açıklamada son bir haftada koronavirüs tedbirleri kapsamında zorunlu karantina yasağı ile ilgili yapılan denetimlerde, yasağı ihlal eden 20 kişiye idari, 2 kişiye adli işlem yapıldı. Yürütülen denetimler kapsamında 17 bin 12 iş yeri, 10 bin 375 kez denetlendi. 2 iş yerine ise idari işlem yapıldı. Emniyet ve jandarma birimlerince yapılan denetimlerde toplam 36 bin 643 araç kontrol edilirken, 72 bin 907 şahıs sorgulandı. Oluşturulan Vefa Sosyal Destek Guruplarınca toplam 3 bin 409 kişinin ise talebi karşılandı. 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan toplam 10 bin 739 kişiye evde bakım ve sağlık hizmeti verildi.