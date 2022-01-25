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25 Oca 2022 - 11:41- Gündem G: 25 Oca 2022 - 11:44

Kocaeli'de 2 kişi karantinayı ihlal etti
Kocaeli'de 2 kişi karantinayı ihlal etti mask

Kocaeli Valiliği'nden yapılan açıklamada son bir haftada  koronavirüs tedbirleri kapsamında zorunlu karantina yasağı ile ilgili yapılan denetimlerde, yasağı ihlal eden 20 kişiye idari, 2 kişiye adli işlem yapıldı. Yürütülen denetimler kapsamında 17 bin 12 iş yeri, 10 bin 375 kez denetlendi. 2 iş yerine ise idari işlem yapıldı. Emniyet ve jandarma birimlerince yapılan denetimlerde toplam 36 bin 643 araç kontrol edilirken, 72 bin 907 şahıs sorgulandı. Oluşturulan Vefa Sosyal Destek Guruplarınca toplam 3 bin 409 kişinin ise talebi karşılandı. 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan toplam 10 bin 739 kişiye evde bakım ve sağlık hizmeti verildi.
# sağlık

25 Oca 2022 - 11:41 Kocaeli- Gündem

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