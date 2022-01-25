Dev Adamlar kendine geliyor

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Basketbol takımı, Fethiye’yi konuk etti ve 84-72’lik galibiyetle kendine geldi. Mavi Beyazlı Dev Adamlar, hazırlıklarını sürdürüyor. 16 maçta, 5 galibiyet ve tam 11 yenilgiyle sondan üçüncü sıraya inen takım, cuma 18.00’de başlayacak maçta Akhisar Belediyespor takımına konuk olacak.