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25 Oca 2022 - 15:04- Spor G: 25 Oca 2022 - 15:05

Dev Adamlar kendine geliyor
Dev Adamlar kendine geliyor mask

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Basketbol takımı, Fethiye’yi konuk etti ve 84-72’lik galibiyetle kendine geldi. Mavi Beyazlı Dev Adamlar, hazırlıklarını sürdürüyor.  16 maçta, 5 galibiyet ve tam 11 yenilgiyle sondan üçüncü sıraya inen takım, cuma 18.00’de başlayacak maçta Akhisar Belediyespor takımına konuk olacak.

25 Oca 2022 - 15:04 - Spor

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