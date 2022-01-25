Darıca G.B. Başkent yolcusu

Türkiye Basketbol 2.Ligi Kocaeli temsilcisi Darıca Gençler Birliği, çile dolduruyor. Yenilgilerine her hafta yenisini ekleyen Sarı Yeşilliler, geçen hafta da konuk ettiği Sertaş’a 81-58 yenilmekten kurtulamadı. Çınaraltı, cuma günü Çözüm Ankara Koleji takımına konuk olacak. Şinan Şamil Sam Spor Salonu’ndaki maç 19.00’da başlayacak.