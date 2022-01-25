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25 Oca 2022 - 15:04- Spor G: 25 Oca 2022 - 15:05

Darıca G.B. Başkent yolcusu
Darıca G.B. Başkent yolcusu mask

Türkiye Basketbol 2.Ligi Kocaeli temsilcisi Darıca Gençler Birliği, çile dolduruyor. Yenilgilerine her hafta yenisini ekleyen Sarı Yeşilliler, geçen hafta da konuk ettiği Sertaş’a 81-58 yenilmekten kurtulamadı. Çınaraltı, cuma günü Çözüm Ankara Koleji takımına konuk olacak. Şinan Şamil Sam Spor Salonu’ndaki maç 19.00’da başlayacak.
# Darıca

25 Oca 2022 - 15:04 - Spor

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