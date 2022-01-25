Fevzi kaptana anlamlı ziyaret

Kocaelispor’un ve Türk futbolunun efsane kaptanlarından Fevzi Açıkgöz, beyefendi kişiliği ve sporcularına yaptığı hizmetlerle hala gönüllerde taht kuruyor. Kocaelispor ve Türk futbolunun ünlü isimleri uğrak yeri haline gelen Yuvacık Aydınkent Huzur Çim Halı saha Tesislerini işleten Açıkgöz’ün konukları Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve ekibi oldu. Kaptanla sohbet eden Büyükakın, futbol alt yapısı çalışmaları hakkında da bilgi aldı.