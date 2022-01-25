Çolan tesisleri gezdi

Karla kaplı zeminler futbol sahalarını da tamamen örttü ve maçların ertelenmesine neden oldu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi spor müdürü Barış Çoban da tesislerde incelemede bulunurken durumu gözler önüne serdi. Çoban önceki gece de Derbent Stadı’ndaydı.