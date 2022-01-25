D.Pınar Spor Merkezi’nde eğitim başladı

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün’ün ilçeye kazandırdığı Dumlupınar Spor Merkezi’nde faaliyetler başladı. 8 ayrı branşta kursların düzenleneceği merkezde ilk olarak kick boks antrenmanları start aldı.Merkez, başta bölge sakinleri olmak üzere tüm ilçe halkına hizmet veriyor. Yapılan düzenlemelerle birlikte çocuklar, gençler ve kadınların yararlanacağı çok amaçlı bir spor merkezi oluşturuldu. Hafta sonu itibarıyla çalışmaların başladığı merkezdeki ilk gün antrenmanlarını Derince Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Bayraktar da takip etti. 170 m2 spor alanı, 30 kişilik bekleme salonu ve seyirci izleme alanı, kayıt alanı, soyunma odaları ve tuvaletlerin yer aldığı merkezde 8 branşta eğitimler verilecek.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.