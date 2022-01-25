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25 Oca 2022 - 15:12- Spor G: 25 Oca 2022 - 15:13

Usta golcü aranıyor

Yeşil Siyahlılarda gündem transfer. Acele bir golcü aranıyor. Ligin iyileri ilk sıralarda
Usta golcü aranıyor mask

Kocaelispor’da Antalya kampı başladı. Teknik Direktör Mehmet Altıparmak da takımla tanıştı. Teknik direktörünü belirleyen yeşil siyahlılarda sıradaki gündem ise transfer. Sezonun ilk yarısında ofans hattı ile ilgili ciddi bir hasar söz konusuydu. Rakip yarı alanda topu en az tutan, pozisyon sayısı ve 3. bölgedeki pas sayısı bakımından ligin en düşük seviyesindeki takımlarından birisi olan Kocaelispor, Boluspor maçı ile birlikte bambaşka bir kimlikle sahaya çıkmak istiyor.

Mehmet Yaşar da kampa gidecek

Altıparmak yapılan anlaşma esnasında kadroya 3 nokta transfer yapılmasına karar verildi. Acil ihtiyaç iki adet 8 numara ve 1 de 9 numara pozisyonlarına olacak. Antalya’ya giden Transfer Komitesi Başkanı ve Teknik Asbaşkan Mehmet Yaşar ile Teknik Direktör Mehmet Altıparmak kafa kafaya verecek, transfer konusunda bol bol mesai harcayacak. Belirlenen isimlerin ardından görüşmelere başlanacak.

 

# Kocaelispor

25 Oca 2022 - 15:12 - Spor

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