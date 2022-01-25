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25 Oca 2022 - 15:13- Spor G: 25 Oca 2022 - 15:14

İzmit Belediyesi okullara spor malzemesi dağıttı
İzmit Belediyesi okullara spor malzemesi dağıttı mask

İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü, talep ve ihtiyaçlar doğrultusunda okullara spor malzemesi desteği sağladı. Eğitime büyük önem veren ve okullara çeşitli yardımlarda bulunmaya devam eden İzmit Belediyesi, spor malzemesi desteklerine de devam ediyor. Spor İşleri Müdürlüğü bünyesinde talep ve ihtiyaçlara göre okullarda çocukları spora teşvik etmek amacıyla spor malzemesi desteği sağlanıyor.

 

Öğrenciler spora teşvik ediliyor

 

Öğrencileri spora teşvik etmek amacıyla Spor İşleri Müdürlüğü, Tevfik Seno Arda Anadolu Lisesi ve Kanuni Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi okullarını talepleri doğrultusunda ihtiyaçları da göz önünde bulundurularak gerekli malzemelerin desteğini sağladı. Okul yönetimleri ise desteklerinden dolayı İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet ve Spor işleri Müdürlüğü Mithat Ağa’ya teşekkür etti.

 

 

# İzmit belediyesi

25 Oca 2022 - 15:13 - Spor

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