Kan değişikliği yarasın

Kocaelispor’da sezon öncesi yapılan transferlerin birçoğunun an itibari ile beklentilerin çok altında kalması can sıkan bir husustu, şimdi umut aşılandı
Sistemsizlik yaktı
Tabii ki buradaki en büyük etken bir önceki teknik direktör Mustafa Reşit Akçay’ın sistemsizliği ve düzensizliğiydi. Takımdaki birçok futbolcu oynatılmak istenen oyuna karşıydı ve bu nedenle de futbolcular gerçek performanslarını sahaya yansıtamadı. Yeni teknik direktör Mehmet Altıparmak ile birlikte istenen, beklenen, şehrin dokularına hitap eden bir Kocaelispor’un Boluspor maçı ile birlikte sahadaki yerini alması umut ediliyor.
Sezon başı gelenler
Kocaelispor yeni sezon öncesinde kadrosuna Atila Turan, Diogo Coelho, Abdoulaye Cisse, Dino Ndlovu, Michael Pereira, Hasan Hatipoğlu, İlyas Kubilay Yavuz, Korcan Çelikay, Geoeges Mandjeck, Terrence Tisdell, Bryan Cabezas, Mevlüt Çelik, Mehmet Taş, Mevlüt Erdinç, Mouhamed Diop, Johanna Omolo, Alpay Çelebi, sezonun ilk haftalarında ise Mevlüt Erdinç’i kattı.
Huzursuzluk vardı
Bu futbolculardan Cabezas sakatlandı ve sezonu kapadı, Tisdell ve Mevlüt Erdinç ile de yollar ayrıldı. Taha Batuhan Yayıkcı ve Dilaver Güçlü gibi isimler de kısa bir süre önce yeşil siyahlılara veda etti. Batuhan Keçiören’e, Dilaver ise Şanlıurfaspor’a gitti, İsa ise Vanspor’a kiralandı. Omolo, Cisse ve Mandjeck’in de menajerlerine kulüpten çıkmak istediklerini belirttikleri öğrenildi. İlyas Kubilay Yavuz da huzursuz olan isimlerdendi.
Düzensizlik-iletişimsizlik
Yılmaz Özeren kendi isteği, Bahattin de disiplinsiz tavırları nedeni ile kulüpten ayrıldı. Bu isteksizliklerin ve yol ayrılıklarının altında da yine Mustafa Reşit Akçay’ın oynatamadığı futbol ve iletişimsizliği vardı. Yeni teknik direktörünü 17 günlük ara öncesinde belirleyen ve Mehmet Altıparmak’ı takımın başına gelmesinin takıma pozitif bir hava katacağı, bunun da sahadaki oyuna ve skora yansıyacağı umut ediliyor.
Artık her kafadan ses çıkmaz
Öte yandan sezon öncesinde yapılan bir dizi hatadan da ders çıkarılıyor. Sezon öncesinde her kafadan farklı bir ses çıkıyor ve transferler tabiri caizse kaos ortamında yapılıyordu. Başkan Engin Koyun bu konuda adeta resti çekti ve transfer ile ilgili tüm yetkiyi Teknik Asbaşkan ve Futbol Şube Sorumlusu Mehmet Yaşar’a verdi. Yaşar da yapılan transferle ilgili ince eleyip sık dokuyor, maliyetleri minimum seviyeye çekmeye elinden geldiği kadar gayret ediyor.
Bamteli denen yer
Kocaelispor devre arasında kadrosuna ilk önce Mememenspor’dan kanat forvet Rashedd Akanbi’yi kattı. Ardından Adanaspor’dan santrfor Samed Ali Kaya, Avusturya’nın Aacht takımından stoper Berkay Dabanlı, Manisa’dan sağ bek Mehmet Yılmaz ve Gençlerbirliği’nden sol bek Kerem Can Akyüz transfer edildi. Asıl bam teli ise ofans hattına yapılacak takviyelerle ilgili. Ön alana alınacak 3 futbolcu Kocaelispor’un bundan sonraki süreçte bir bakıma kaderini belirleyecek isimler olacak.
TRANSFER RAPORU:
KOCAELİSPOR’UN SEZON
ÖNCESİ TRANSFERLERİ
Atila Turan
Diogo Coelho
Abdoulaye Cisse
Dino Ndlovu
Michael Pereira
Mehmet Taş
Hasan Hatipoğlu
İlyas Kubilay Yavuz
Korcan Çelikay
Geoeges Mandjeck
Terrence Tisdell
Mevlüt Çelik
Bryan Cabezas
Mevlüt Erdinç
Mouhamed Diop
Johanna Omolo
Alpay Çelebi
Mevlüt Erdinç
SEZON İÇİ VE DEVRE
ARASI AYRILANLAR:
M.Reşit Akçay – Teknik Direktör
Cabezas - Sakatlandı
Terrence Tisdell
Mevlüt Erdinç
İsa Nalbant – Van’a kiralandı
Taha Batuhan – Keçiören’e gitti
Dilaver – Şanlıurfa’ya gitti
Yılmaz Özeren – Iğdır’a gitti
Mevlüt Çelik – Karacabey’e gitti
Bahattin Köse - Gönderildi
DEVRE ARASI TRANSFERLER:
Mehmet Altıparmak - Teknik Direktör
Rasheed Akanbi - Kanat- Menemen
Samed Ali Kaya – Santrfor - Adana
Berkay Dabanlı – Stoper - Aacht
Mehmet Yılmaz – Sağ bek – Manisa FK
Kerem Can Akyüz - Sol bek – G.Birliği
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.