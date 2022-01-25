Kan değişikliği yarasın

Kocaelispor’da sezon öncesi yapılan transferlerin birçoğunun an itibari ile beklentilerin çok altında kalması can sıkan bir husustu, şimdi umut aşılandı

Sistemsizlik yaktı

Tabii ki buradaki en büyük etken bir önceki teknik direktör Mustafa Reşit Akçay’ın sistemsizliği ve düzensizliğiydi. Takımdaki birçok futbolcu oynatılmak istenen oyuna karşıydı ve bu nedenle de futbolcular gerçek performanslarını sahaya yansıtamadı. Yeni teknik direktör Mehmet Altıparmak ile birlikte istenen, beklenen, şehrin dokularına hitap eden bir Kocaelispor’un Boluspor maçı ile birlikte sahadaki yerini alması umut ediliyor.

Sezon başı gelenler

Kocaelispor yeni sezon öncesinde kadrosuna Atila Turan, Diogo Coelho, Abdoulaye Cisse, Dino Ndlovu, Michael Pereira, Hasan Hatipoğlu, İlyas Kubilay Yavuz, Korcan Çelikay, Geoeges Mandjeck, Terrence Tisdell, Bryan Cabezas, Mevlüt Çelik, Mehmet Taş, Mevlüt Erdinç, Mouhamed Diop, Johanna Omolo, Alpay Çelebi, sezonun ilk haftalarında ise Mevlüt Erdinç’i kattı.

Huzursuzluk vardı

Bu futbolculardan Cabezas sakatlandı ve sezonu kapadı, Tisdell ve Mevlüt Erdinç ile de yollar ayrıldı. Taha Batuhan Yayıkcı ve Dilaver Güçlü gibi isimler de kısa bir süre önce yeşil siyahlılara veda etti. Batuhan Keçiören’e, Dilaver ise Şanlıurfaspor’a gitti, İsa ise Vanspor’a kiralandı. Omolo, Cisse ve Mandjeck’in de menajerlerine kulüpten çıkmak istediklerini belirttikleri öğrenildi. İlyas Kubilay Yavuz da huzursuz olan isimlerdendi.

Düzensizlik-iletişimsizlik

Yılmaz Özeren kendi isteği, Bahattin de disiplinsiz tavırları nedeni ile kulüpten ayrıldı. Bu isteksizliklerin ve yol ayrılıklarının altında da yine Mustafa Reşit Akçay’ın oynatamadığı futbol ve iletişimsizliği vardı. Yeni teknik direktörünü 17 günlük ara öncesinde belirleyen ve Mehmet Altıparmak’ı takımın başına gelmesinin takıma pozitif bir hava katacağı, bunun da sahadaki oyuna ve skora yansıyacağı umut ediliyor.

Artık her kafadan ses çıkmaz

Öte yandan sezon öncesinde yapılan bir dizi hatadan da ders çıkarılıyor. Sezon öncesinde her kafadan farklı bir ses çıkıyor ve transferler tabiri caizse kaos ortamında yapılıyordu. Başkan Engin Koyun bu konuda adeta resti çekti ve transfer ile ilgili tüm yetkiyi Teknik Asbaşkan ve Futbol Şube Sorumlusu Mehmet Yaşar’a verdi. Yaşar da yapılan transferle ilgili ince eleyip sık dokuyor, maliyetleri minimum seviyeye çekmeye elinden geldiği kadar gayret ediyor.

Bamteli denen yer

Kocaelispor devre arasında kadrosuna ilk önce Mememenspor’dan kanat forvet Rashedd Akanbi’yi kattı. Ardından Adanaspor’dan santrfor Samed Ali Kaya, Avusturya’nın Aacht takımından stoper Berkay Dabanlı, Manisa’dan sağ bek Mehmet Yılmaz ve Gençlerbirliği’nden sol bek Kerem Can Akyüz transfer edildi. Asıl bam teli ise ofans hattına yapılacak takviyelerle ilgili. Ön alana alınacak 3 futbolcu Kocaelispor’un bundan sonraki süreçte bir bakıma kaderini belirleyecek isimler olacak.

TRANSFER RAPORU:

KOCAELİSPOR’UN SEZON

ÖNCESİ TRANSFERLERİ

Atila Turan

Diogo Coelho

Abdoulaye Cisse

Dino Ndlovu

Michael Pereira

Mehmet Taş

Hasan Hatipoğlu

İlyas Kubilay Yavuz

Korcan Çelikay

Geoeges Mandjeck

Terrence Tisdell

Mevlüt Çelik

Bryan Cabezas

Mevlüt Erdinç

Mouhamed Diop

Johanna Omolo

Alpay Çelebi

Mevlüt Erdinç

SEZON İÇİ VE DEVRE

ARASI AYRILANLAR:

M.Reşit Akçay – Teknik Direktör

Cabezas - Sakatlandı

Terrence Tisdell

Mevlüt Erdinç

İsa Nalbant – Van’a kiralandı

Taha Batuhan – Keçiören’e gitti

Dilaver – Şanlıurfa’ya gitti

Yılmaz Özeren – Iğdır’a gitti

Mevlüt Çelik – Karacabey’e gitti

Bahattin Köse - Gönderildi

DEVRE ARASI TRANSFERLER:

Mehmet Altıparmak - Teknik Direktör

Rasheed Akanbi - Kanat- Menemen

Samed Ali Kaya – Santrfor - Adana

Berkay Dabanlı – Stoper - Aacht

Mehmet Yılmaz – Sağ bek – Manisa FK

Kerem Can Akyüz - Sol bek – G.Birliği