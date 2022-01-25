BAL’da 2.yarı derbilerle başlıyor

Bölgesel Amatör Lig’de 2.yarı pazar günü başlıyor. 7.Bölge’de yer alan Kocaeli takımları da yine derbilerle yarıya başlıyor. Arslanbey-Yuvacık, Başiskele Doğantepe-Değirmendere 2.Grup’ta, Gölcük-Karamürsel 3.Grup’ta derbiye çıkacak. Ayrıca 3.Grup’ta Gebze Alemdağ takımını konuk edecek, Kullar İstanbul Sinop’a konuk olacak, Çayırova Irmak’ı ağırlayacak. Tüm maçlar pazar günü oynanacak ve 14.00’te başlayacak. Tabii kar engeli çıkmazsa…