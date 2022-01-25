BAL’da 2.yarı derbilerle başlıyor

Bölgesel Amatör Lig’de 2.yarı pazar günü başlıyor. 7.Bölge’de yer alan Kocaeli takımları da yine derbilerle yarıya başlıyor. Arslanbey-Yuvacık, Başiskele Doğantepe-Değirmendere 2.Grup’ta, Gölcük-Karamürsel 3.Grup’ta derbiye çıkacak. Ayrıca 3.Grup’ta Gebze Alemdağ takımını konuk edecek, Kullar İstanbul Sinop’a konuk olacak, Çayırova Irmak’ı ağırlayacak. Tüm maçlar pazar günü oynanacak ve 14.00’te başlayacak. Tabii kar engeli çıkmazsa…
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.