Altıparmak’nın ekibi belli oldu

Kocaelispor ile 1.5 yıllık sözleşme imzalayan Mehmet Altıparmak’ın ekibi belli oldu. 53 yaşındaki teknik adamın ekibinde Tanser Aydın, Korhan Özen, Murat Akyüz, Süleyman Varlık, Serkan Atak ve kaleci antrenörü olarak Murat Akarsu’nın yer alacağı öğrenildi. Öte yandan kamp sonrasında ise ilimizin yetiştirdiği genç ve başarılı antrenörlerden, Kocaelispor’un eski futbolcularından Doğan Baykuş’un da ekibe dahil edilme ihtimali bulunuyor.