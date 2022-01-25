Reklamı Kapat
25 Oca 2022 - 15:17- Asayiş G: 25 Oca 2022 - 15:19

Yolda kalanların imdadına jandarma ekipleri yetişti

Kar ve tipi nedeniyle yolda kalan sürcülerin imdadına,  Kocaeli İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler yetişti.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
Yolda kalanların imdadına jandarma ekipleri yetişti mask

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler,  önceki gün saat 21:00 itibarıyla etkili olan kar yağışı ile birlikte, İl AFET ve Koordinasyon Merkezinde oluşturulan kriz merkezinde alınan kararlar sonrası harekete geçti. İl genelinde ulaşımın aksamaması ve vatandaşların mağduriyet yaşamaması için, ana ve ara arter yollar ile Gebze Eskihisar feribot iskelesinden gelen, giden otobüs kamyon ve tırlar en yakın dinlenme tesislerine ve TIR garajlarına yönlendirildi. Dinlenme tesislerinde bekletilen yaklaşık 200 tır ve kamyon şoförlerine Kocaeli Jandarma ekiplerince, sıcak çorba, çay ve yiyecek içecek ikramında bulundu.

25 Oca 2022 - 15:17 Kocaeli- Asayiş

Muhabir  Nuri Akçaharman

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.512.785 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
El freni çekilmeyen yolcu minibüsü kıraathane duvarına çarptı mask
El freni çekilmeyen yolcu minibüsü kıraathane duvarına çarptı
Evine giren hırsızı öldürmüştü, tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi mask
Evine giren hırsızı öldürmüştü, tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi
İzmit'te intihar! İpe asılı halde bulundu... mask
İzmit'te intihar! İpe asılı halde bulundu...
2 milyon 420 bin kaçak makaron ele geçirildi mask
2 milyon 420 bin kaçak makaron ele geçirildi
Arkadaş kurşunuyla ölmüştü, son yolculuğuna uğurlandı mask
Arkadaş kurşunuyla ölmüştü, son yolculuğuna uğurlandı
Ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı mask
Ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı
Anket Asgari ücret zammından memnun musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL