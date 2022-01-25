Yolda kalanların imdadına jandarma ekipleri yetişti

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, önceki gün saat 21:00 itibarıyla etkili olan kar yağışı ile birlikte, İl AFET ve Koordinasyon Merkezinde oluşturulan kriz merkezinde alınan kararlar sonrası harekete geçti. İl genelinde ulaşımın aksamaması ve vatandaşların mağduriyet yaşamaması için, ana ve ara arter yollar ile Gebze Eskihisar feribot iskelesinden gelen, giden otobüs kamyon ve tırlar en yakın dinlenme tesislerine ve TIR garajlarına yönlendirildi. Dinlenme tesislerinde bekletilen yaklaşık 200 tır ve kamyon şoförlerine Kocaeli Jandarma ekiplerince, sıcak çorba, çay ve yiyecek içecek ikramında bulundu.