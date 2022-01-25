Kocaeli İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, önceki gün saat 21:00 itibarıyla etkili olan kar yağışı ile birlikte, İl AFET ve Koordinasyon Merkezinde oluşturulan kriz merkezinde alınan kararlar sonrası harekete geçti. İl genelinde ulaşımın aksamaması ve vatandaşların mağduriyet yaşamaması için, ana ve ara arter yollar ile Gebze Eskihisar feribot iskelesinden gelen, giden otobüs kamyon ve tırlar en yakın dinlenme tesislerine ve TIR garajlarına yönlendirildi. Dinlenme tesislerinde bekletilen yaklaşık 200 tır ve kamyon şoförlerine Kocaeli Jandarma ekiplerince, sıcak çorba, çay ve yiyecek içecek ikramında bulundu.
25 Oca 2022 - 15:17- Asayiş Güncelleme: 25 Oca 2022 - 15:19
Yolda kalanların imdadına jandarma ekipleri yetişti
Kar ve tipi nedeniyle yolda kalan sürcülerin imdadına, Kocaeli İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler yetişti.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.