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25 Oca 2022 - 15:18- Gündem G: 25 Oca 2022 - 15:20

KOTO Başkan adayı İbrahim Bıyıklı’dan KOİDER’e ziyaret

KOTO Başkan adayı ve Altınoluk Pastaneleri’nin sahibi İbrahim Bıyıklı, KOİDER’i ziyaret etti.
KOTO Başkan adayı İbrahim Bıyıklı’dan KOİDER’e ziyaret mask

Altınoluk Pastaneleri’nin sahibi Kocaeli Ticaret Odası başkan adayı İbrahim Bıyıklı, Kocaeli İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği (KOİDER) Başkanı Nilgün Yılmaz, Başkan Yardımcısı Nihan Çakıcı ve Av. Evrim Atasoy Ürük’ü dernek merkezinde ziyaret etti. Ziyarette kadının iş hayatındaki yeri, önemi ve başarıları hakkında karşılıklı görüş alış verişinde bulunuldu. KOİDER Başkanı Nilgün Yılmaz, derneğin çalışmaları hakkında bilgi verdi.

İbrahim Bıyıklı yaptığı konuşmada: “Kadınların her alanda olduğu gibi, iş hayatında da çok önemli başarılara imza atacağına inanıyor ve başta derneğiniz olmak üzere tüm iş kadınlarını sonuna kadar destekliyorum” dedi.

25 Oca 2022 - 15:18 - Gündem

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