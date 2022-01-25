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25 Oca 2022 - 15:20- Gündem G: 25 Oca 2022 - 15:23

Karamürsel'de 2204 m² tarla mahkemeden satılık

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, Karamürsel'de 2204 m² tarla mahkemeden satılık
Karamürsel'de 2204 m² tarla mahkemeden satılık mask

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Kocaeli İl, Karamürsel İlçe, Karaahmetli Mahallesi, Çayırlar Mevkii 148 Ada, 4 Parsel, Tarla vasfındadır. Üzerinde herhangi bir yapı, bina, müştemilat yoktur.

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25 Oca 2022 - 15:20 - Gündem

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